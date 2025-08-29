喉癌病徵｜聲沙超過兩周恐患喉癌？ 醫生拆解喉癌常見症狀+高危因素+8大防癌貼士

【喉癌／症狀／高危因素／預防】聲音沙啞、喉嚨疼痛常被誤以為是「熱氣」或「感冒」，但若症狀持續，背後或隱藏着喉癌危機。耳鼻喉科專科醫生鍾耀基接受《日日健康》醫聊室訪問指出，喉癌是本港頭頸部位常見的惡性腫瘤，早期病徵往往與慢性喉炎混淆，令患者錯過最佳治療時機。他提醒，長期吸煙、飲酒人士及聲音沙啞持續超過兩週者，應盡早求醫，透過檢查及早發現病變，提升治療成功率。