喉癌病徵｜聲沙超過兩周恐患喉癌？ 醫生拆解喉癌常見症狀+高危因素+8大防癌貼士
喉癌病徵目錄
1. 哪些風險因素容易引發喉癌？
喉癌是指在喉嚨和聲帶位置出現的腫瘤，可分為三種：影響聲帶的聲門癌、影響聲帶上方組織的上聲門癌、影響聲帶下方組織的下聲門癌。
喉癌主要發病年齡介乎45至70歲，男性與女性患者的比例為13:1，存在明顯的性別差異。風險因素包括吸煙及飲酒，其中香煙含有的焦油及致癌物質會刺激喉部，令黏膜增生，繼而發展成黏膜白斑及癌化；而酒精則有機會削弱黏膜防禦力。
長期暴露於粉塵、化學製品環境中的人士，罹患喉癌的機率亦會提升；胃食道逆流患者因胃酸倒流反覆刺激喉部黏膜，可能形成慢性損傷。研究顯示，約30%的喉癌病例與HPV-16/18型病毒感染相關。此外，遺傳因素亦可能影響發病風險，若家族中有喉癌病史人士，個體的基因易感性可能增加患病機率。
2. 聲音沙啞超過兩周或為喉癌？
喉癌多發於聲帶，導致聲帶無法正常開合及振動，因此聲音沙啞是喉癌最早期且最常見的症狀。此外，喉癌亦有機會在其他部位發生，此時患者可能出現聲調變化、吞嚥困難、頸部或喉部出現硬塊及腫脹、耳痛等徵狀。
由於普通咽炎引致的聲音沙啞多在一週內緩解，若聲音沙啞持續超過兩週，並伴有吞嚥疼痛、頸部腫塊或痰中帶血等情況，且患者有長期吸煙史，則建議儘早就醫檢查。
3. 如何診斷喉癌？
喉癌診斷須透過系統性檢查流程確認病情。醫生會先安排內窺鏡檢查，透過細長管狀儀器觀察聲帶狀態，查看是否有腫脹、潰瘍或腫瘤徵象。若發現可疑病灶，需進一步安排影像學檢查，如電腦掃描（CT）或磁力共振（MRI），以精確定位腫瘤範圍，並評估是否影響周邊組織或淋巴結，為制定治療方案提供參考。
關鍵步驟還包括活組織檢查，醫生會提取少量喉部異常組織樣本，經病理切片分析確認細胞是否發生惡性變化，此檢查能明確腫瘤類型及分化程度。由於喉癌早期診斷對預後影響較大，若聲音沙啞、喉嚨疼痛、吞嚥困難等症狀持續不解，建議及早進行檢查以提升治療效果。
4. 喉癌應如何治療？甚麼情況下需要割聲帶？
喉癌的治療方式視乎腫瘤位置、癌症期數以及患者的整體健康狀況而定，治療首要目標是保持喉部功能。一般來說，早期喉癌（第1-2期）可選擇電療、放射治療或部分喉切除手術，保留發聲功能；對於中晚期（第3-4期），由於癌細胞已擴散至聲帶以外位置或腫瘤變大，則需結合手術、化療或標靶治療（如Cetuximab）。
晚期患者可能需要接受全喉切除手術，術後五年存活率約60%-80%，但代價是永久失去自然的發聲能力，需要透過頸部氣管造口呼吸，並學習人工發聲技巧。需要注意的是，術後發聲訓練需搭配營養品補給及心理輔導，有助降低患者罹患肺炎的風險，並提升其社交信心。
手術治療可能引發的併發症包括傷口出血或內部出血引致咳血、傷口血腫、呼吸道水腫或阻塞、聲音異常、喉部術後傷口沾黏或結疤造成氣道或食道入口阻塞、氣道異物侵入，以及人工植入物脫位等情況。
5. 怎樣才能預防喉癌？
儘管喉癌的確切病因尚未完全清楚，但已知一些因素會增加患喉癌的風險，因此可以從以下方面著手預防喉癌：
- 戒煙限酒：吸煙是喉癌的重要危險因素，長期大量飲酒也會增加患病風險。減少吸煙和飲酒有助於降低喉癌的發生機率。
- 避免接觸有害化學物質：從事相關工作的人員須做好防護措施。
- 注意飲食：保持均衡飲食，多吃新鮮蔬菜、水果，避免過度食用辛辣、油膩、醃製、熏製等食物。
- 預防病毒感染：HPV病毒與喉癌的發生有關，可通過接種HPV疫苗來降低感染風險。
- 保護聲帶：避免過度使用聲帶，如長時間大聲喊叫、唱歌等。從事教師、歌手、導遊等職業的人士要注意正確發聲，防止聲帶損傷。
- 治療喉部疾病：積極治療喉部的慢性炎症，如慢性喉炎、聲帶生繭等，防止病情惡化。
- 重視口腔衛生：保持良好的口腔衛生，定期進行口腔檢查和清潔，及時處理口腔疾病。
- 維持規律生活：保證充足睡眠，避免熬夜；適當運動，增強免疫力，緩解精神壓力，保持良好心態。
定期接受體檢，尤其是40歲以上且有長期吸煙或飲酒習慣者，能夠通過早期篩查發現喉癌或癌前病變，以便及時採取治療措施。
