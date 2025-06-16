肝癌治療｜港大研雙重免疫療法顯著延長存活期 新藥組合獲三大藥監機構批准
晚期肝癌治療選擇有限
肝癌是全球第六大常見癌症及第三大致命癌症，香港的年度發病率位列第五而死亡率則為第三。肝細胞癌佔原發性肝癌病例約九成，但大多數患者在晚期才被診斷。由於顯著的抗藥性、腫瘤異質性和缺乏可針對的突變，晚期肝癌的治療選擇非常有限。領導這項全球研究的港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心兼內科學系臨床副教授邱宗祥醫生指出：「未經治療的晚期肝癌患者存活期通常少於一年。」
港大團隊研雙重免疫療法 臨床試驗涵蓋25地區
自2016年起，研究團隊在多國進行NIVO+IPI組合的臨床試驗，評估其初步療效與安全性。這組合利用免疫檢查點抑制劑的雙重機制，強化免疫系統識別並攻擊癌細胞。「尼伏人單抗」通過阻斷PD-1蛋白，提升免疫細胞攻擊腫瘤的能力；而「伊匹木單抗」則透過阻斷CTLA-4，增強免疫反應。
邱醫生闡釋：「最新第三期臨床試驗於2020至2021年間，先後在25個國家及地區進行，以確認NIVO+IPI組合對患者存活期效益，並評估其是否能超越傳統療法。」該研究共納入668名未接受過全身性治療的晚期肝癌患者。
新療法延長存活期至23.7月 腫瘤控制率達七成
研究結果顯示，接受NIVO+IPI新組合治療的患者中位存活期為23.7個月，較傳統療法「侖伐替尼」或「索拉非尼」為20.6個月，顯著延長，且疾病惡化速度減緩。值得注意的是，在36個月時，新組合療法的存活率達38%，而傳統療法為24%。約七成患者腫瘤控制良好，並獲得臨床益處。腫瘤反應方面，新組合療法的腫瘤縮小或消除率高達36%，是傳統療法（13%）的三倍，且其反應持久性也較佳，平均持續時間為30.4個月，而傳統治療僅為12.9個月。
邱醫生強調：「這一新療法為患者帶來創紀錄的存活期潛力、持久的腫瘤控制，和更高的生活質素。這一里程碑不僅證明我們研究的成效，也為全球患者開啟這項創新療法的大門，讓更多患者得以受惠。由於效果顯著，FDA、EMA和NMPA已批准NIVO+IPI新組合治療用於未接受過醫治的晚期肝癌。」