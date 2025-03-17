肝癌｜男子患肝癌末期生8個腫瘤 半年狂食1種菜離奇康復 癌細胞消失半年無復發

一名51歲男子被診斷為肝癌末期，肝臟已有8個顆腫瘤，其中最大的一個達13厘米。經過血管化學栓塞及免疫標靶治療後，醫生發現其癌細胞完全消失。與此同時，這位男患者在接受治療期間常吃1種蔬菜，當中營養被認為對他的奇蹟康復帶來重大影響。

