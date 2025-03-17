肝癌｜男子患肝癌末期生8個腫瘤 半年狂食1種菜離奇康復 癌細胞消失半年無復發
廣告
一名51歲男子被診斷為肝癌末期，肝臟已有8個顆腫瘤，其中最大的一個達13厘米。經過血管化學栓塞及免疫標靶治療後，醫生發現其癌細胞完全消失。與此同時，這位男患者在接受治療期間常吃1種蔬菜，當中營養被認為對他的奇蹟康復帶來重大影響。
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘早前於社交平台分享病例，指該位男病人的肝臟有8個腫瘤，最大一個直徑有13cm大，確診為末期肝癌，無法接受手術。患者其後一直有接受標靶治療，期間錢醫生已發現他覆診時相當精神，其後甚至發現癌細胞全數消失，細問之下先知對方抗癌期間常食番薯葉，被認為是協助抗癌的重點之一。
拆解3大功效 蕃薯葉比葉柄營養高10倍
錢政弘指出，的確有研究指出番薯葉具有豐富營養價值甚至抗癌能力，其優點包括：
- 富含多種維他命和礦物質，包括維他命A、B、C、鉀、鎂、鐵、鋅和磷，這些成分有助於降低血糖和血脂，並預防動脈硬化和心臟病。
- 番薯葉和葉柄含有豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動，預防便秘。然而，對於消化不良的人，建議避免食用葉柄較硬的部分。
- 富含酚類化合物，擁有高度抗氧化活性；番薯葉的總酚類含量和總類黃酮含量比葉柄高10倍以上，換言之番薯葉的營養價值極高。
番薯葉的抗癌潛力
錢政弘指有研究顯示，番薯葉中含有一種名為「甘藷抗癌肽」的成分，這種肽含有16個氨基酸，能增強植物細胞壁的木栓化，從而提高植物的防禦能力。這個成分被認為可以透過線粒體凋亡的途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，顯示出抗癌的潛力，但對於肝癌的效果仍需進一步研究證實。
醫學治療仍是肝癌患者首選
綜合資料，錢醫生指番薯葉作為一種健康食品，對於促進腸道健康和提供多種營養素有顯著效果。未來研究應進一步探討番薯葉在抗癌方面的具體機制及其對不同癌症的影響，但他同時就目前而言，醫學治療仍是肝癌患者的首選。
本港致命癌症第3位 1年逾1400人死於肝癌
據衞生署衞生防護中心資料，2021年肝癌在本港最常見的癌症中排第5 位，佔癌症新症總數的4.6；2021年錄得的肝癌新症共有1771宗，男性有1343宗，女性有428宗，男女患者比例約為3.1比1；肝癌在本港致命癌症中排第3位。2022年共有1412名港人死於肝癌，佔癌症死亡總數的9.6%。
肝癌常見成因及病徵
肝癌是肝細胞異常生長所形成的癌病，可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)，患者又以男性居多，其中原發性肝癌的主要成因包括：
- 肝硬化
- 慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因
- 服用某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)
- 長期酗酒
- 長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)
早期肝癌一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：
- 右上腹疼痛
- 發燒
- 皮膚及眼睛泛黃
- 腹部腫脹
- 小便呈茶色而大便呈淺灰色
- 食慾不振
- 噁心
- 體重下降
- 疲倦及虛弱
要預防肝癌，衞生防護中心建議應減少飲酒，以及接受乙型肝炎預防疫苗注射以降低風險。