肝癌｜15歲少女患末期肝癌 揭日食3種垃圾食物惹禍 生10厘米腫瘤佔據半個肝臟

河南省鄭州一名年僅15歲的少女因右側腹部疼痛前往鄭州大學第一附屬醫院就診，經檢查發現其肝臟上有一個約10厘米的巨大惡性腫瘤。醫生指出，這類腫瘤的形成可能與少女長期攝取高油、高糖食物的飲食習慣有關。「高油、高糖、多添加劑」的食物不僅對肝臟造成負擔，還可能引發其他健康問題。這些外觀吸引的美食，可能是糖衣陷阱，對身體造成嚴重傷害。

