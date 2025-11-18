肝癌｜15歲少女患末期肝癌 揭日食3種垃圾食物惹禍 生10厘米腫瘤佔據半個肝臟
河南省鄭州一名年僅15歲的少女因右側腹部疼痛前往鄭州大學第一附屬醫院就診，經檢查發現其肝臟上有一個約10厘米的巨大惡性腫瘤。醫生指出，這類腫瘤的形成可能與少女長期攝取高油、高糖食物的飲食習慣有關。「高油、高糖、多添加劑」的食物不僅對肝臟造成負擔，還可能引發其他健康問題。這些外觀吸引的美食，可能是糖衣陷阱，對身體造成嚴重傷害。
15歲女腹痛揭肝臟有腫瘤 甫確診已是末期
據內地傳媒報道，該名即將升初三的女孩早前因右側腹部疼痛而就醫，醫生發現她的肝臟上長出一個約10厘米、相當於拳頭大小的惡性腫瘤，幾乎佔據了肝臟的一半。經過鄭州大學第一附屬醫院的醫生詢問，發現女孩家族三代內無腫瘤病史，排除遺傳因素，最終在她的飲食習慣中找到了原因。
疑垃圾食物食過量致病
女孩的家人透露，她長期以杯麵、洋芋片、辣條等零食代替正餐，甚至在醫生查房時仍在吃包裝雞腿。這些高油、高鈉、高糖的零食含有大量防腐劑、亞硝酸鹽、人工合成色素等添加劑，對健康有害無益。尤其是亞硝酸鹽，具有強烈的致癌性。肝臟作為主要的解毒器官，長期超負荷代謝這些「零天然，全添加」的垃圾食品，極易受損，長期下來增加癌變風險。
本港致命癌症第3位 1年逾1400人死於肝癌
據衞生署衞生防護中心資料，2021年肝癌在本港最常見的癌症中排第5 位，佔癌症新症總數的4.6；2021年錄得的肝癌新症共有1771宗，男性有1343宗，女性有428宗，男女患者比例約為3.1比1；肝癌在本港致命癌症中排第3位。2022年共有1412名港人死於肝癌，佔癌症死亡總數的9.6%。
肝癌常見成因及病徵
肝癌是肝細胞異常生長所形成的癌病，可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)，患者又以男性居多，其中原發性肝癌的主要成因包括：
- 肝硬化
- 慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因
- 服用某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)
- 長期酗酒
- 長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)
早期肝癌一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：
- 右上腹疼痛
- 發燒
- 皮膚及眼睛泛黃
- 腹部腫脹
- 小便呈茶色而大便呈淺灰色
- 食慾不振
- 噁心
- 體重下降
- 疲倦及虛弱
要預防肝癌，衞生防護中心建議應減少飲酒，以及接受乙型肝炎預防疫苗注射以降低風險。