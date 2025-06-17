胰臟癌｜研究揭多食水果防胰臟癌 1個壞習慣抗癌效果全消 推算逾60萬港人中招

由健康帶來的防癌效果，有機會被不良生活習慣所削弱，甚至抵消。有研究顯示，多吃蔬菜水果有助預防胰臟癌，但一種常見的生活習慣可能會抵消這些益處，而該項壞習慣在香港卻有超過60萬人「中招」，情況甚為普遍。

