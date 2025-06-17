胰臟癌｜研究揭多食水果防胰臟癌 1個壞習慣抗癌效果全消 推算逾60萬港人中招
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由健康帶來的防癌效果，有機會被不良生活習慣所削弱，甚至抵消。有研究顯示，多吃蔬菜水果有助預防胰臟癌，但一種常見的生活習慣可能會抵消這些益處，而該項壞習慣在香港卻有超過60萬人「中招」，情況甚為普遍。
吸煙恐抵消蔬果防癌效果
據日本傳媒《Medical Doc》報道，日本內科醫生中路幸之助指，日本國立癌症研究中心社會健康研究中心曾進行一項研究，研究水果蔬菜攝取量與胰臟癌之間的關係；研究分析1995至1998年間的90,185名男女，結果顯示在17年的追蹤期間，有577人確診胰臟癌。
研究發現，經常食用水果的參與者罹患胰臟癌的風險較低，這在非吸煙者中尤為明顯；然而對吸煙者而言，經常食用蔬菜卻與胰臟癌風險增加有關，反映吸煙可能抵消蔬菜的防癌效果。
根據香港政府統計處數據，2023年全港15歲及以上人士中，有9.9%人現時有吸煙，推算全港吸煙人口約有626,700人。
柑橘類水果或有助防癌
研究亦顯示，食用檸檬、橙等柑橘類水果對預防胰臟癌效果顯著，原因可能是這些水果富含維他命C、E等抗氧化劑，有助於防止細胞受損，從而降低癌症風險。中路醫生亦提到，咖啡及海鮮中含有的EPA、DHA等脂肪酸，同樣被認為具有預防胰臟癌的作用。
中路醫生表示，胰臟癌主要會引起上腹部和背部疼痛。上腹部疼痛的特點是不論是否進食都會持續隱隱作痛，有時甚至擴散至背部；由於胰臟位於體內深處，癌細胞容易影響神經。背部疼痛也是早期發現癌症的徵兆之一，因此若持續出現不明原因的疼痛，應特別留意。其他症狀還包括糖尿病突然惡化、體重減輕和黃疸等。
遺傳也是胰臟癌的高危因素之一。中路醫生指出，若直系親屬罹患胰臟癌，其患病機率會提高2至5倍，某些基因突變被認為會削弱細胞的自我修復功能，較易誘發癌症。
胰臟癌早期難發現 腹背痛體重驟降應注意
中路醫生強調，胰臟癌在早期較難被發現，但可以通過注意日常飲食和身體變化來預防及早期察覺病況。戒煙和調整生活習慣也相當重要。如有任何令人擔憂的症狀，例如背痛、腹痛或體重驟降，應盡快求醫。