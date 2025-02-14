女子易倦無特別病痛 面上現1特徵揭患胰臟癌 6大方法自我檢查

台灣急症科醫生魏智偉在當地節目《醫師好辣》上分享一個病例；他曾在銀行辦事時，注意到一名女職員面色不佳，於是詢問她的健康狀況。該女子表示並無嚴重不適。魏醫生進一步觀察，發現她的眼白有泛黃跡象，懷疑可能是黃疸。當被問及是否有腹痛或其他不適時，她僅表示最近常感疲倦，並無明顯疼痛。

