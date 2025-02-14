女子易倦無特別病痛 面上現1特徵揭患胰臟癌 6大方法自我檢查
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台灣急症科醫生魏智偉在當地節目《醫師好辣》上分享一個病例；他曾在銀行辦事時，注意到一名女職員面色不佳，於是詢問她的健康狀況。該女子表示並無嚴重不適。魏醫生進一步觀察，發現她的眼白有泛黃跡象，懷疑可能是黃疸。當被問及是否有腹痛或其他不適時，她僅表示最近常感疲倦，並無明顯疼痛。
黃疸屬疾病徵兆 無伴隨疼痛更危險
魏醫生指出，若黃疸伴隨疼痛，通常與膽道阻塞或結石有關，屬於良性問題；但若無疼痛，則可能是嚴重疾病的徵兆，建議她立即就醫檢查。後來，魏醫生再次到該銀行，發現該女子已不在崗位，從同事口中得知，她聽從建議前往醫院檢查，結果確診為胰臟癌。
醫生拆解黃疸與胰臟癌關連
魏醫生解釋，由於胰臟癌腫瘤通常位於胰臟頭部，接近胰管、膽管和十二指腸的交界處，腫瘤壓迫膽管，導致膽汁排泄不暢，從而引發黃疸。黃疸的常見表現包括眼白和尿液異常發黃，這通常意味著黃疸指數可能超過2，需進一步檢查。
1年近千港人死於胰臟癌
據醫管局資料，胰臟癌是香港5大致命癌症之一；據2022年數字，共有1,037人確診胰臟癌，同時導致920人死亡。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去10年錄得明顯升幅。胰臟癌發病年齡約在70歲，男女性患上此病的機會大致相同。
胰臟是一個位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。
胰臟癌6大病徵
- 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部
- 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
- 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
- 體重短時間內銳減
- 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
- 腹水
胰臟癌常見併發症
- 黄疸
- 痛：當腫瘤擴大壓迫神經, 腹痛會加劇
- 嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品
5大方法預防胰臟癌
- 戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長
- 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標
- 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會
- 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險
- 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施
圖片來源：FB圖片