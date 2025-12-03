胰臟癌病徵｜胰臟癌1種早期病徵最易忽略 專科醫生：持續4周應即求醫 中年突發患糖尿同屬警號
誤當腸易激綜合症延醫 痛楚持續4周須求診
據英國《每日郵報》報道，由於胰臟癌的症狀與腸易激綜合症（IBS）等消化道疾病極為相似，往往令患者掉以輕心。Ashford and St Peters醫院NHS基金會信託胰臟癌顧問外科醫生、同時亦是相關慈善組織創始成員Neville Menezes指出，胰臟癌往往暗中惡化，症狀變明顯時病情往往已進入晚期。
Menezes醫生建議，若身體不適持續超過4星期，便應主動向家庭醫生求診。他特別強調在眾多胰臟癌病徵當中，最容易被患者忽略的情況正是「持續性腹部或背部疼痛」，尤其是當一般治療方法無效時就更應提高警覺。
體重急降高危 留意眼白變黃
除了痛楚，Menezes指出若出現不明的體重下降或長期食慾不振，在醫學上稱為「惡病質」（Cachexia），屬極度危險的徵兆，代表患者的肌肉與脂肪正在快速流失。研究顯示，雖然早期癌症患者較少出現此症狀，但多達五分之四的末期患者都會因身體發炎反應而導致能量消耗與肌肉萎縮。
此外，大眾亦需留意以下身體警號：
- 黃疸現象：皮膚或眼白變黃，同時伴隨深色尿液或淡色大便（糞便呈漂浮狀）
- 消化系統異常：持續感到噁心、消化不良、腹脹
- 排便習慣改變：無明顯原因下出現變化（同為大腸癌徵狀）
皮膚痕癢及突發糖尿病同屬警號
Menezes醫生亦提醒，皮膚痕癢以及「新出現的糖尿病」，即過往無病史卻在近期突然被診斷出糖尿病，也可能與胰臟癌有關。這是因為胰臟負責分泌胰島素及升糖素等荷爾蒙，協助將糖分轉化為能量，當癌細胞破壞胰臟功能，便會造成血糖不穩。
胰臟癌｜本港致命癌症第4位
胰臟癌是本港致命癌症的第四位，在2021年，胰臟癌導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去十年錄得明顯升幅，從2011到2021年，因胰臟癌而死亡的人數躍升75%。
胰臟位置隱蔽，腫瘤生長緩慢，胰臟癌初期通常沒有病徵，直至患者皮膚呈檸檬黃色、小便呈普洱茶般的黃疸症狀，即代表胰臟腫瘤已長大至壓著膽管，造成阻塞。約有兩成患者在確診時仍處於早期，可趕及接受根治手術；其餘8成則已達晚期，需接受紓緩治療，5年存活率約11%。
胰臟癌｜胰臟癌6大病徵
根據香港大學臨床腫瘤學系相關文章指出，胰臟癌可能出現以下6大病徵。
1.上腹部持續疼痛，並反射至背部
2.食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良及腹脹等
3.黃疸、皮膚搔癢及大便呈陶土色
4.體重於短時間內銳減
5.上腹部出現腫塊
6.腹水
胰臟癌｜胰臟癌11大高危因素
至於高危因素方面，香港大學臨床腫瘤學系指出，胰臟有以下6大高危因素。
1.年紀：大多發生在65歲或以上
2.性別：男性風險較高
3.種族：非裔風險較高
4.抽煙：吸煙者比非吸煙者患上胰臟癌的風險高出大概2至3倍
5.糖代謝異常，如糖尿病。
6.超重
7.飲食：長期過量攝取動物脂肪並少進食蔬果
8.化學品：長期接觸殺蟲劑、石油或染料
9.感染幽門螺旋桿菌者：風險比非患者高出2倍
10.遺傳性胰臟炎：或會增加胰臟癌的機會，但情況非常罕見
11.慢性胰臟炎：此病常與胰臟癌同時發現，但不一定是導致胰臟癌的原因