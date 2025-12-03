胰臟癌病徵｜胰臟癌1種早期病徵最易忽略 專科醫生：持續4周應即求醫 中年突發患糖尿同屬警號

胰臟癌由於早期症狀極為隱晦，經常被人誤當作一般的小毛病，導致高達八成病例在確診時已屆晚期，錯失治療黃金期。這種「沉默殺手」單在英國每年便奪去約1萬人的性命。當地慈善組織數據更指出，胰臟癌是眾多常見癌症中最致命的一種，超過一半患者在確診後短短3個月內便不幸離世。醫學界呼籲，一旦發現身體出現持續而細微的變化，應儘早求醫。

