胰臟癌｜男子腹脹易累揭生腫瘤 拖延半年變胰臟癌 醫生呼籲1件事存活率增至80%

胰臟癌早期病徵不明顯，8成患者確診時已屆末期，因其存活率低而有有「癌王」之稱。一名六旬男子早前因容易疲倦、無故冒冷汗及體重暴跌而求醫，台灣肝膽腸胃科專科醫生林相宏為其檢查後，發現病人血糖水平異常飆升，更在胰臟偵測到一顆0.6厘米的腫瘤。惟病人當時諱疾忌醫，抗拒接受進一步治療，半年後腫瘤增大至0.8厘米，經切片檢查後終確診患上胰臟癌。

