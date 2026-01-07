胰臟癌｜男子腹脹易累揭生腫瘤 拖延半年變胰臟癌 醫生呼籲1件事存活率增至80%
血糖飇升揭發胰臟有0.6厘米腫瘤
林相宏在社交平台分享病例指，該名男病人有糖尿病家族病史，其雙親及兄長均為糖尿病患者。臨床檢查顯示病人的空腹血糖高達200mg/dL，糖化血色素亦達13%。透過胰臟內視鏡超音波檢查，醫生發現其胰臟長有一顆僅0.6厘米的腫瘤。然而病人當時極度排斥進行切片檢查及治療，甚至連本身的糖尿病都不願控制。
諱疾忌醫抗拒治療 半年後腫瘤增大30％
林醫生指出，病人起初只感到上腹部偶爾有悶痛感，雖然食慾尚可，但體重卻持續下降。幸好其家屬曾看過相關健康資訊，得知腹脹、糖尿病及體重減輕等症狀，均可能是胰臟出問題先兆，遂帶同病人前來檢查。在家人苦口婆心勸喻半年後，病人終肯再次接受檢查，惟此時腫瘤已由0.6厘米增長至0.8厘米，切片結果證實為惡性腫瘤，病人這才同意接受手術治療。
就胰臟癌篩檢的必要性，林相宏解釋，以往觀念總認為「等有症狀才檢查」，但往往屆時超過八成患者已無法進行手術，五年存活率恐低至約10%。反之，若能把握在腫瘤小於1厘米時發現，五年存活率可高達80%，這正正體現了早期篩檢的重要性。
胰臟癌腫瘤最快60日大1倍
至於癌細胞的生長速度，林醫生以該個案分析，早期腫瘤生長相對較慢，半年間僅由0.6厘米長至0.8厘米。他引述文獻指出，早期腫瘤可能需時超過200天才會增大一倍；惟一旦進入後期，腫瘤體積可能不足60天便會倍增，病情惡化速度驚人。
對於檢查過程，林相宏補充指，內視鏡超音波胰臟切片的過程類似「舒眠胃鏡」，病人皮膚表面不會留下任何傷口，僅會在胃壁上有個小針孔。整個過程約需半小時，患者甦醒後亦不會感到不適。
1年近千港人死於胰臟癌
據醫管局資料，胰臟癌是香港5大致命癌症之一；據2022年數字，共有1,037人確診胰臟癌，同時導致920人死亡。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去10年錄得明顯升幅。胰臟癌發病年齡約在70歲，男女性患上此病的機會大致相同。
胰臟是一個位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。
胰臟癌6大病徵
- 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部
- 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
- 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
- 體重短時間內銳減
- 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
- 腹水
胰臟癌常見併發症
- 黄疸
- 痛：當腫瘤擴大壓迫神經, 腹痛會加劇
- 嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品
5大方法預防胰臟癌
- 戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長
- 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標
- 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會
- 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險
- 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施