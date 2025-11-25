胰臟癌｜胰臟癌1種病徵易與糖尿混淆 口渴尿頻屬警號 醫生提4大類先兆須預防

胰臟癌素有「癌王」之稱，因其早期症狀不明顯、隱蔽性高，往往確診時已屆晚期，致死率極高。然而，有專科醫生指出，此病其實並非完全無跡可尋。臨床數據顯示，超過80%的胰臟癌患者在患病期間會出現一種特定徵兆，若市民發現自己無故經常感到口渴，務必格外留神，這可能是身體發出的求救警號。

