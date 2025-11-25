胰臟癌｜胰臟癌1種病徵易與糖尿混淆 口渴尿頻屬警號 醫生提4大類先兆須預防
胰臟癌素有「癌王」之稱，因其早期症狀不明顯、隱蔽性高，往往確診時已屆晚期，致死率極高。然而，有專科醫生指出，此病其實並非完全無跡可尋。臨床數據顯示，超過80%的胰臟癌患者在患病期間會出現一種特定徵兆，若市民發現自己無故經常感到口渴，務必格外留神，這可能是身體發出的求救警號。
牛津研究歸納23大症狀 背痛膚黃同屬高危
胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁撰文，引述一項於2021年由英國牛津大學學者發布的大型研究。該團隊分析了多達2萬4千多名胰臟癌患者的臨床數據，歸納出23個相關症狀，當中更有8個屬於最常見的警號。
胰臟癌23種潛在症狀
- 消化系統異常：消化不良、胃灼熱、噁心、嘔吐、脹氣、吞嚥問題
- 痛楚與不適：腹痛、背痛、腹部腫脹、腹部腫塊
- 排泄狀況：排便習慣改變、便秘、腹瀉、脂肪便、尿色變深、胃或腸出血
- 全身性症狀：疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、口渴、皮膚發黃（黃疸）、瘙癢
口渴尿多風險高4倍 8成患者伴隨高血糖
除了上述提及的23種症狀外，研究更發現一個驚人數據：胰臟癌患者出現「異常口渴和尿多」的機率，是一般人的4.2倍。錢政弘醫生解釋，坊間普遍認為口乾、多尿純屬糖尿病的典型症狀，容易因此忽略了癌症的風險。但在臨床個案中，約有八成的胰臟癌患者同時受到高血糖問題困擾。其發病機制如下：
- 高滲透壓性利尿： 當血糖異常飆升，腎臟無法有效回收糖分，導致大量水分連同糖分隨尿液排出體外，形成尿頻及極度口渴的生理反應。
- 胰島素分泌受阻： 胰臟癌細胞會干擾人體的胰島素分泌功能，導致血糖失衡，久而久之增加患上高血糖及糖尿病的風險。
及早驗血糖測癌蹤 把握黃金治療期
錢政弘醫生提醒，若市民發現自己無故出現「口渴、尿多」等症狀，切勿掉以輕心，應盡快求醫檢測血糖，並進一步進行詳細檢查以評估胰臟健康狀況。儘管胰臟癌早期診斷困難，但只要細心留意身體的微小變化，仍有機會及早識破病魔，把握治療的黃金時間。