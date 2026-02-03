胰臟癌｜胰臟癌末期打定輸數 病人靠做齊3件事續命10年 5類防癌食物癌細胞奇蹟消失

胰臟癌素有「癌王」之稱，更是本港第4大致命癌症殺手。據醫管局資料顯示，2022年胰臟癌的死亡人數已達920人，且確診時往往已屆晚期。不過，末期是否就等於絕望？哈佛麻省總醫院內科主治醫生許瑞云分享了一宗驚人個案：一名被判「藥石無靈」的末期病人，透過調整生活與心態，竟令體內癌細胞消失，至今10年未有復發。

