胰臟癌｜胰臟癌末期打定輸數 病人靠做齊3件事續命10年 5類防癌食物癌細胞奇蹟消失
胰臟癌素有「癌王」之稱，更是本港第4大致命癌症殺手。據醫管局資料顯示，2022年胰臟癌的死亡人數已達920人，且確診時往往已屆晚期。不過，末期是否就等於絕望？哈佛麻省總醫院內科主治醫生許瑞云分享了一宗驚人個案：一名被判「藥石無靈」的末期病人，透過調整生活與心態，竟令體內癌細胞消失，至今10年未有復發。
藥石無靈預備身後事 靠3招逆轉病情
許瑞云醫生在YouTube節目《下班經濟學》中分享，該名病人患上胰臟癌末期已達5年，期間尋遍名醫、動過手術，但病情始終未見好轉，甚至已到了醫生束手無策、著手準備身後事的階段。然而，病人並未放棄求生意志。在生命的最後關頭，他決定從根本改變生活模式。令人驚訝的是，僅僅一年後，檢查發現其胰臟癌細胞幾乎完全消失；時至今日，他已健康存活了10年，癌症完全沒有復發跡象。
許醫生分析，該病人的逆轉奇蹟主要歸功於日常生活中的三大調整：
- 心態與情緒大掃除：這是最關鍵卻常被忽略的一環。病人積極修補與家人的關係，改變與同事的相處模式及待人處事的方法，釋放積壓已久的負面情緒。
- 生活習慣重整：堅持運動、進行復健，並養成多曬太陽的習慣，提升身體能量。
- 飲食徹底改革：積極調整飲食內容，戒除致癌食物。
許醫生強調：「身體很聰明，它想要活下去。」正如割傷會自動癒合，每個人都有自癒力，而心態的轉變往往是啟動這股力量的開關。
醫生教5大防癌飲食原則 1種肉類千萬別碰
除了心態，飲食是抗癌的物質基礎。許醫生列出5項關鍵的飲食建議，有助抑制胰臟癌及其他癌症風險：
1.多食無毒有機蔬菜
選擇沒有農藥及化學肥料種植的蔬菜。這類蔬菜不僅更安全，而且保留了植物自然的甘味與營養。
2.植物蛋白取代紅肉
許醫生特別提醒，紅肉（如牛、羊、豬）要少吃，甚至不吃。多項研究證實，紅肉與人類三大死因（心血管疾病、癌症尤其是大腸癌、糖尿病）息息相關。
建議改吃植物性蛋白，包括：
- 黃豆、黑豆
- 扁豆、四季豆
各類堅果 這些食物的營養價值絕對不比肉類差，且不含膽固醇。
3.補足維他命D及B12
- 維他命D：與骨骼健康、免疫系統及預防大腸癌有關。雖然魚肉含有維他命D，但許醫生認為最好的來源是「曬太陽」。
- 維他命B雜：現代人生活壓力大、容易焦慮，會大量消耗維他命B。補充足夠的B雜對維持神經系統穩定至關重要。
4.攝取優質 Omega-3
Omega-3 有助抗發炎。推薦食物包括：
- 亞麻仁籽 (Flaxseed)
- 核桃
- 牛油果
5.補充足夠水分
水是代謝毒素的關鍵，許醫生建議養成自備水樽的習慣，確保每日飲水量達標。
避開隱形殺手：反式脂肪
最後，許醫生警告要盡量少吃外賣及加工食品，特別要避開反式脂肪及精製糖。
反式脂肪（常見於人造牛油、起酥油、炸物）進入人體後，多年都無法被代謝或消化。它不僅會令心血管疾病惡化，更與中風及多種癌症有直接關聯。想遠離癌王，戒口是第一步。