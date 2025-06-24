胰臟癌｜傳雪妮患胰臟癌丈夫痛心輕生 患癌王存活率低但非「無得醫」 注意6大病徵1部位痛高危

79歲前TVB綠葉雪妮的丈夫唐佳昨日（23）疑因情緒問題墮樓身亡，終年88歲。有本地傳媒引述消息指雪妮近期患上胰臟癌，要長期留院接受治療，而唐佳早前曾向兒子表示生活不快，希望與雪妮一同死去。報道又指唐佳原定近日到律師樓簽遺囑，未料簽遺囑前已輕生。

