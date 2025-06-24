胰臟癌｜傳雪妮患胰臟癌丈夫痛心輕生 患癌王存活率低但非「無得醫」 注意6大病徵1部位痛高危
雪妮是1960年代粵語片著名武打女聲，21969年結婚後為家庭息影，至1997年復出並加入TVB。雪妮與唐佳向來恩愛，身為武師的唐佳經常陪伴妻子開工， 被視為圈內「模範夫妻」。至2020年，雪妮於TVB約滿後不再續約，同年雪妮因聽力惡化及跌倒受傷，及後退休，唐佳亦同時鮮有露面、專心照顧妻子。
2021年，雪妮接受鄭丹瑞主持的網上節目《健康‧旦》訪問時重提舊事，指退休原因之一是受遺傳病「中耳筋骨硬化」影響；她透露早在20多年前已耳朵已有問題，但當時未有正視，最終導致其中一邊耳完全失聰，要依賴助聽器協助生活。至近年，有消息指雪妮罹患胰臟癌需長期住院，疑為唐佳輕生的原因之一。
一年逾千港人確診胰臟癌 早期腫瘤難發現
據香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤科「家支援」資料指，胰臟癌不但是香港第十大常見癌症，更是本港第四致命的癌症；胰臟癌的發病率及死亡率於過去10年持續上升。2022年新症宗數達1,037宗，佔本港癌症新症總數的2.9%；同年共有920人死於胰臟癌，佔癌症死亡總數的6.3%。2012至2022年，死於胰臟癌的人數躍升71%。
由於胰臟位於人體深處，醫護人員在常規檢查中難以察覺或摸到早期腫瘤。 當患者開始出現症狀時，腫瘤大多已變大或已擴散到其他器官。 因此，胰臟癌確診時通常已是晚期，預後較差。 只有20%左右的患者可以接受手術，但復發率很高。
胰臟癌診斷方法
- 血液檢查
- 內窺鏡逆行膽胰管造影
- 經皮肝膽道造影術
- 超聲波掃描
- 電腦掃描
- 正電子掃描
2成患者可以做手術 「癌王」非無得醫
香港港安醫院荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管暨外科顧問醫生馬家榮於《日日健康》專欄指出，胰臟癌在香港雖排在10大癌症之末，但死亡率卻是第4高，並有年輕化趨勢；胰臟癌之所以被稱為「癌王」，皆因腫瘤毒性很強，癌細胞即使在初期已能入侵血管及周遭器官，於是可迅速惡化並且於惡化時才會呈現症狀，在發病後沒有接受治療下，患者大多約半年內會病逝。現時要完全消除胰臟癌的唯一方法是以手術取出腫瘤，但臨床上只有1至2成患者能夠做手術，雖然如此，只要可及早求醫確診，並且趁腫瘤處於能切除的階段接受對應的手術方案，是有希望可根治的。
馬家榮指，能夠接受腫瘤切除手術切除的胰臟癌個案，一般患者的五年存活率約有4成，若術後情況可再加上化療為輔助治療，更有可能將存活率推高多約2成。然而，當癌細胞擴散至胰臟以外的器官，並且廣泛侵蝕淋巴結和主要血管之時，就不適合做手術來完全消除腫瘤，而要靠抗癌藥物如化療或標靶治療來控病。
胰臟癌5大病徵
導致比一般人較容易患上胰臟癌的高危因素，包括：直系親屬患胰臟癌、本身帶BRCA1或BRCA2基因突變、踏入中年無故患上糖尿病、好飲烈酒或酗酒者、有吸煙習慣、患慢性胰臟炎、胰臟有結石、痴肥、長期接觸大量的殺蟲劑或石油及染料。相關高危人士若出現以下症狀，建議盡快求醫：
- 上腹持續疼痛，並反射至背部
- 沒胃口、噁心、嘔吐、消化不良及腹脹
- 黃疸、皮膚搔癢、大便呈灰至陶土色
- 體重於短時間內驟降
- 上腹左邊或右邊感到有腫塊