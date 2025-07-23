胰臟癌｜有「脂肪胰」患胰臟癌風險高6倍 攝取1種營養風險最高減20% 6類人易有脂肪胰港人易中招

大多數胰臟癌患者在確診時已屬晚期，存活率極低，令它擁有「癌王」稱號。有醫生肝臟專家醫生就指出，胰臟癌病徵雖然隱蔽，但同時並非毫無先兆；有研究顯示，約半數的胰臟癌患者同時有脂肪胰情況，而脂肪胰患者罹患胰臟癌的風險是一般人6倍。

