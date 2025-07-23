胰臟癌｜有「脂肪胰」患胰臟癌風險高6倍 攝取1種營養風險最高減20% 6類人易有脂肪胰港人易中招
胰臟脂肪過多可變「脂肪胰」 變胰臟癌風險高6倍
脂肪胰（Fatty pancreas）是指胰臟中脂肪含量過多，形成原因與脂肪肝相似，主要與過多的熱量攝取、肥胖、代謝症候群及不良飲食習慣有關。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其社交平台帖文指出，脂肪胰是指胰臟中堆積過多脂肪；在超音波檢查中，胰臟的「回音」會比肝臟或腎臟更為清晰，影像上顯得較亮、較白。
錢政弘續指，根據流行病學調查顯示，脂肪胰患者的胰臟癌風險是一般人的6倍；有半數胰臟癌患者同時有脂肪胰，指出脂肪胰是胰臟癌的重要高風險因子。脂肪在胰臟累積會導致脂肪激素失衡、慢性低度發炎、氧化壓力及粒線體功能障礙等病變，進而促使癌基因KRAS的活化。此外，脂肪胰會激活胰臟星狀細胞，促進纖維化與腫瘤基質的形成，可能導致胰臟腺癌的發生與轉移。
6類人特別易有脂肪胰
錢政弘表示，如有脂肪胰一定要改變飲食，包括不吃甜食，減少飽和脂肪攝取、減少飲酒、戒菸、減少超加工食品攝入、多運動、控制體重等，及早逆轉脂肪胰以避免惡化成胰臟癌。
台灣肝膽腸胃科醫生林相宏曾指出，以下6類人是脂肪胰高危一族，同樣健康透過調節飲食以降低風險。
- 腹部肥胖
- 血壓偏高
- 血糖偏高
- 三酸甘油酯偏高
- 好膽固醇偏低
- 有酗酒習慣
根據香港衞生署2020-22年度的人口健康調查，香港15歲及以上人口中，高血壓的患病率為29.4%。以香港約650萬人口（15歲及以上）估算，意味約190萬人患有高血壓。
胰臟細胞恢復慢 發炎後變胰臟癌風險大增
錢政弘早前曾指胰臟是再生能力很弱的器官，經歷急性發炎後胰臟細胞甚難恢復，容易癌變。他引述2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，經歷5年下降至2.7倍，要等到10年過後風險才會降到跟一般人相同。
5大習慣對抗胰臟癌 多攝取1種營養風險降2成
針對胰臟癌高危一族，錢醫生就提出5大抗癌重點，當中多吸收1種營養素，胰臟癌風險可大幅大降20%：
1.戒煙
戒菸可使胰臟癌風險降低30-50%。避免吸到二手煙也同樣重要。
2.避免甜食
葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。
3.控制三酸甘油酯
高三酸甘油酯會促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至150 mg/dL可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。
4.多食十字花科蔬菜
十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外蔬菜中富含異硫氰酸鹽 (ITCS)，芥蘭素 (Indole-3-Carbinol)，葡萄糖二酸(glucaric acid) 等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害， 同時預防胰臟癌和大腸癌。十字花科蔬菜包括椰菜花、西蘭花、白菜、椰菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥蘭等。
5.攝取充足β-胡蘿蔔素
β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）的產生，緩解慢性胰臟炎，同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷；一星期食5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜）可減少20%胰臟癌風險。