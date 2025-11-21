膽囊癌｜生前僅1症狀不痛不癢 44歲女網紅患膽囊癌病逝 確診至離世僅1個月：好多心願未了
內地湖北一名以插花手藝聞名的網紅「巧手花藝」近日傳出死訊。其女兒於本月18日凌晨在社交平台發文，證實母親因膽囊癌病逝，終年44歲。據報道，事主由今年10月確診至離世，前後僅短短一個月。她病逝後遺下一對姐弟，其中幼子年僅9歲，遭遇叫人惋惜。
確診初期「不痛不痕」 事隔僅1個月病逝
綜合內地傳媒報道，「巧手花藝」於今年10月曾發布影片交代近況，當時她透露身體狀況似乎並無大礙，稱「身上不疼不癢，只是查出幾個結節」，未料病情其後急轉直下，最終確診為膽囊癌，且癌細胞已出現多處擴散。她在生前曾語重心長地提醒粉絲，切勿長期積壓負面情緒，叮囑「有氣就發出來」，不要生悶氣。
「巧手花藝」又透露24歲的大女目前正在「坐月」，幼子則年僅9歲，直言「還有很多心願未完成」，擔心沒有機會照顧女兒以及將外孫湊大，可惜最終一語成讖。
早期症狀極似胃病 出現黃疸恐已屆晚期
報道引述專家意見指膽囊位於肝臟深處，由於位置隱蔽，早期腫瘤體積較小，症狀並不明顯。患者初時可能僅感到右上腹隱痛，或在飯後出現脹悶感等輕微不適，因此極易被誤診為普通胃病或膽囊炎，從而忽略了嚴重性。然而，一旦患者出現明顯黃疸、體重急劇下降或持續性疼痛等警號時，病情往往已發展至晚期。
5年存活率僅15% 專家列5大高危因素
針對此類癌症，專家分析指膽囊癌具有高度侵襲性，極易向鄰近的肝臟及淋巴結擴散。「巧手花藝」確診時已發生轉移，不幸錯失了手術治療的黃金時機。專家形容，膽囊癌猶如「無聲殺手」，當患者意識到病情嚴重時，往往為時已晚，晚期患者的五年存活率僅約15%。
專家同時列出膽囊癌的相關風險因素，建議大眾多加注意：
- 家族病史
- 長期不吃早餐
- 長期高脂飲食
- 肥胖
- 糖尿病
早餐必吃一類食物 助排膽汁減風險
要預防膽囊癌，專家建議應從日常規律飲食著手，當中「吃早餐」尤為關鍵；早餐應攝取適量脂肪，例如牛奶、雞蛋等，此舉有助促進膽汁排出，避免膽汁在膽囊內因長時間淤積而誘發病變。
此外，在日常飲食選擇上，應減少進食油炸食品及動物內臟；建議多食用深色蔬菜，如胡蘿蔔、各類綠葉菜等，均有助降低患病風險。消息傳出後，大批網民紛紛留言悼念，並互相提醒親友若出現腹部不適應及早求醫檢查，以免延誤治療。
