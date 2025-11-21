膽囊癌｜生前僅1症狀不痛不癢 44歲女網紅患膽囊癌病逝 確診至離世僅1個月：好多心願未了

內地湖北一名以插花手藝聞名的網紅「巧手花藝」近日傳出死訊。其女兒於本月18日凌晨在社交平台發文，證實母親因膽囊癌病逝，終年44歲。據報道，事主由今年10月確診至離世，前後僅短短一個月。她病逝後遺下一對姐弟，其中幼子年僅9歲，遭遇叫人惋惜。

