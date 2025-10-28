許紹雄離世｜許紹雄疑患腎癌離世享年76歲 腎癌6大病徵腰背痛屬警號 10大傷腎食物亂食保健品加速腎病惡化

黎芷珊代表家人宣布，著名演員許紹雄於今日（28日）凌晨2時30分因癌症引致多重器官衰竭，安詳辭世，多間本地傳媒引述消息報道，指許紹雄是由於腎癌引發身體機能衰竭。據報許紹雄離世時，家人及朋友均在身邊陪伴。家人對於近日朋友們的探訪表示感激，亦感謝那些因身在外地或其他原因未能親臨，但以電話慰問的朋友。至於後事安排，將由家人稍後公布。

