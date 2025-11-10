許紹雄腎癌｜小便變深色揭患腎癌 許紹雄曾自揭切一邊腎保命 拆解尿液異常3種顏色恐患腎病
港台節目《醫生與你—講飲講食講健康 II》將於明日（11日）首播，第一集就邀請到剛於上月底離世的「綠葉王」許紹雄，以及港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授葉逸軒做嘉賓。節目當中，許紹雄就提及自己罹患腎癌經歷，指自己早於去年就發現健康有問題，他指：
「某日我發現小便顏色很深，起初還以為自己 太熱氣，可是過了兩星期情況也沒改善。當時我茫無頭緒。」
許紹雄憶述當時聽從太太勸告而接受身體檢查，結果被醫生發現小便帶血，進一步檢查時揭發其中一邊腎臟有「陰影」，結果證實是有腫瘤。
許紹雄指當時慶幸癌細胞未有擴散，故接受醫生建議，做手術將一邊腎臟切除。許紹雄完成手術後翌日已可落床走動，恢復進度似乎相當理想。節目另一位嘉賓、港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授葉逸軒指出，單腎人士需注意避免攝取過量的鈉，並需注意高血壓、蛋白尿等問題。
尿液顏色反映健康問題
據妙佑醫療國際（Mayo Clinic）資料，正常的尿液顏色是透明到淡黃色。但某些因素會改變尿液顏色。例如某些食物（如甜菜、漿果和蠶豆）會使尿液變粉或變紅。有的藥物也會使尿液呈現鮮亮色調，如橙色或藍綠色。尿液顏色異常還可能是健康問題的征兆。例如，某些尿路感染會使尿液呈乳白色。腎結石、某些癌癥和其他疾病有時會使尿液因有血細胞而呈紅色。
尿液現3種情況應即求醫
正常的尿液顏色因情況而異，具體取決於液體攝入量。液體會稀釋尿液中的黃色素，攝入的液體越多，尿液看起來就越清澈。攝入液體量較少時，黃色就會變深，但如果出現以下症狀就應該求醫：
尿液帶血：常見於尿路感染和腎結石。這些問題通常會引發疼痛。無痛出血有可能是更嚴重疾病（例如癌癥）的體征。
黑色尿或橙色尿：這可能是肝功能出現異常的體征，尤其是同時出現大便灰白、皮膚和眼睛發黃等情況。
5種尿液潛在風險
尿液顏色改變通常是由某些藥物、食物或食用色素所致。有時起因於健康問題。
以下是一些異常的尿液顏色及其可能的原因。請記住，同一種顏色在不同的人看來會略有不同。例如，您看起來像紅色，而其他人看起來可能像橙色。
1.紅色或粉紅色尿液
紅色尿液不一定是嚴重健康問題的體征。尿液呈紅色或粉紅色可能是由於：
血液：可能導致尿液含血的健康問題包括前列腺腫大、非癌癥腫瘤、腎結石和囊腫。有些癌癥也會導致尿液含血。劇烈運動（如長跑）也會導致這種出血情況。
食物：紅菜頭、黑莓和大黃會使尿液呈紅色或粉紅色。
藥物：有一種治療結核病的藥物利福平（Rifadin、Rimactane）可以使尿液變成紅橙色。治療尿路疼痛的藥物非那吡啶（Pyridium）也可以使尿液變成紅橙色。含有番瀉葉的通便藥物也會導致這種顏色變化。
2.橙色尿
橙色尿液可由以下原因引起：
藥物：非那吡啶和一些治療便秘的藥物會使尿液變成橙色。柳氮磺吡啶（Azulfidine）（能夠減輕腫脹和緩解刺激）也會使尿液變成橙色。一些癌癥化療藥物也會使尿液看起來呈橙色。
維生素：一些維生素（如 A 和 B-12），可以使尿液變成橙色或黃橙色。
健康問題：橙色尿可能提示肝臟或膽管有問題，主要看大便是否也呈淺色。脫水也會讓尿液看起來呈橙色。
3.藍色或綠色尿液
藍色或綠色尿液可能由以下原因引起：
染料：一些顏色鮮艷的食品染料會導致尿液變綠。一些腎臟和膀胱功能檢查使用的染料可能導致尿液變藍。
藥物：治療抑郁癥的藥物阿米替林可能導致尿液呈藍綠色。治療潰瘍和胃酸反流的藥物西咪替丁（Tagamet HB）也是如此，可能導致尿液呈藍綠色。利尿劑氨苯蝶啶（Dyrenium）也可能導致尿液變成藍綠色。
治療疼痛和關節炎癥狀的藥物吲哚美辛（Indocin、Tivorbex）可能導致尿液呈綠色。幫助患者在術前睡眠或放松的強效藥物丙泊酚（Diprivan）也可能導致尿液呈綠色。
健康問題：罕見疾病家族性良性高鈣血癥可能導致兒童的尿液呈藍色。有些細菌引起的尿路感染可能導致尿液呈綠色。
4.深褐色或可樂色尿液
褐色尿液可能由以下原因引起：
食物：食用大量蠶豆、大黃或蘆薈可能導致尿液呈深褐色。
藥物：有些藥物可能導致尿液顏色變深：
健康問題：某些肝、腎臟疾病和某些尿路感染可能導致尿液呈深褐色。另一個原因是體內流血（稱為出血）。卟啉病是一組主要累及皮膚或神經系統的疾病，也可能導致尿液呈深褐色。
極度運動：極度運動造成的肌肉損傷可能導致尿液呈茶色或可樂色。這種損傷可能導致腎損傷。
5.尿液渾濁或顏色暗沈
尿路感染和腎結石會使尿液變得渾濁或顏色暗沈。
腎臟腫瘤可致血尿
如果尿液顏色變化不是因食品或藥物導致，則可能是由健康問題所致。會讓您出現可能影響尿液顏色的健康問題的風險因素包括：
- 年齡：膀胱和腎臟腫瘤會導致血尿，這在老年人中更為常見。50 歲以上的男性由於前列腺腫大會出現尿血。
- 家族史：如果您的任何血親，如父母、兄弟姐妹或祖父母，患有腎臟疾病或腎結石，則您患此類疾病的幾率也就更高。腎臟疾病或腎結石都可能引起尿血。
- 劇烈運動：長跑愛好者的風險最高，但是任何劇烈運動的人都會出現尿血。