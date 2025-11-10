許紹雄腎癌｜小便變深色揭患腎癌 許紹雄曾自揭切一邊腎保命 拆解尿液異常3種顏色恐患腎病

著名綠葉演員許紹雄於上月底不幸病逝，享年76歲。據報許紹雄由於腎癌引發身體機能衰竭，事實上，許紹雄早前曾接受香港電台節目訪問，透露早於去年就因發現小便顏色變深而主動做身體檢查，其後赫然發現小便帶血，甚至是腎臟出現腫瘤，需要做手術將一邊腎臟切除。

