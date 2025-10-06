白血病｜34歲韓星車炫承患血癌 醫生拆解5大成因 早期症狀似感冒難察覺
1. 什麼是血癌？
廖崇瑜醫生指出，血癌（白血病）是骨髓內造血幹細胞基因出現變化，產生大量異常未成熟白血球（芽細胞），這些細胞沒有正常免疫功能，並擠佔骨髓，令紅血球、白血球及血小板生產受抑。根據發展速度及細胞來源，可分為：
急性（Acute）與慢性（Chronic）：急性病情進展快、症狀明顯；慢性則較緩。
髓系（Myeloid）與淋巴系（Lymphoid）：分別源自不同造血路徑。
常見類型包括急性髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性髓性白血病（CML）、慢性淋巴細胞白血病（CLL）。
2. 血癌成因是什麼？
廖崇瑜醫生指目前確切原因未明，屬多重因素交疊。常見風險包括
- 年齡增長及隨機性的基因突變
- 遺傳病或家族病史（例如唐氏綜合症）
- 高劑量電離輻射或苯類化學品暴露
- 既往化療或放療史的繼發性白血病
- 由骨髓增生異常綜合症（MDS）演變而來。
廖醫生稱，這些均為風險因素，但不代表有其中一項就一定會患病。
3.血癌有什麼常見症狀？
廖崇瑜醫生稱，早期不易察覺，常被誤以為感冒或貧血，但由於患者正常造血功能受抑，患者會出現「三低」：
- 紅血球低：氣促、心悸、面色蒼白、疲倦。
- 血小板低：容易瘀青、流鼻血、牙齦出血、月經量多，嚴重可致腦或內出血。
- 功能性白血球低：反覆感染或持續發燒。
- 其他：可能有骨痛、肝脾腫大、體重下降、夜間盜汗等。
確診血癌需經血液與骨髓檢查，包括全血計數及血抹片觀察異常細胞、骨髓穿刺、流式細胞術（免疫表型分析）、細胞遺傳學及分子檢測，如 BCR-ABL、PML-RARA、FLT3、NPM1、TP53 等基因突變。
4.為何部分患者因「急病入院」才發現？
不少患者因嚴重感染、持續高燒、嚴重貧血、出血或白血球過高而出現急症，才在抽血時發現異常。常見情況包括感染性休克、心衰竭、顱內出血、白血球栓塞、播散性血管內凝血（DIC）及腫瘤溶解綜合症（TLS），皆屬危險徵兆。
5.血癌是否分期？
血癌一般不採用 I–IV 期制度。慢性髓性白血病（CML）分為慢性期、加速期及急變期；慢性淋巴細胞白血病（CLL）有 Rai 及 Binet 分期系統。急性白血病（ALL／AML）則以分子標誌及微小殘存病灶（MRD）作為治療依據。
6.血癌有哪些治療方法？
|類型
|典型首選
|備註
|慢性髓性白血病 (CML)
|酪氨酸激酶抑制劑 TKI
|深度緩解者可考慮「TFR（Treatment-Free Remission，停藥觀察期）」
|慢性淋巴細胞白血病 (CLL)
|BTK 抑制劑 / Venetoclax ± 抗 CD20 單抗
|傳統化療漸少
|急性髓性白血病 (AML)
|「7+3」± 標靶（FLT3 / IDH 突變者）
|APL（急性早幼粒細胞白血病）：ATRA（全反式維甲酸）+ 砷劑
|急性淋巴性白血病 (ALL)
|多藥化療 + CNS prophylaxis（中樞神經系統預防） ± TKI / 單抗 / CAR-T
|完成後需維持治療
不同類型的治療方向
廖崇瑜醫生稱，急性白血病（ALL／AML）通常分階段治療，誘導期以達完全緩解，鞏固或強化階段則視基因風險與 MRD 決定是否進行移植。若有高危突變如 FLT3 或 TP53，會考慮早期加入標靶或移植。
至於慢性髓性白血病（CML）於慢性期多使用酪氨酸激酶抑制劑（TKI）並監測 BCR-ABL 定量；若進入加速或急變期，需化療及評估移植。
慢性淋巴細胞白血病（CLL）則視情況而定，無症狀者以觀察為主，出現症狀或惡化者會使用口服標靶，若出現惡性轉化則採用較強方案或新型療法。
