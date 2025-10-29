腎癌｜持續腰腹痛或屬癌症警號 5類人士屬高危注意6大病徵
【腎癌/常見症狀/高危因素/治療】資深演員許紹雄因腎癌病逝，令公眾再度關注這種常被忽視的癌症。臨床腫瘤科專科醫生鄺維基接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，腎癌在香港發病率逐年上升，早期多無明顯病徵，往往在身體檢查或因其他疾病檢測時意外發現，常見警號包括血尿、腰腹部疼痛、體重無故下降、食慾不振及長期疲倦；若病情延誤，癌細胞或可轉移至肺部或骨骼，嚴重者可危及生命。
1. 腎臟的主要功能是什麼？
腎臟是人體的重要排毒與調節器官，負責維持體內環境穩定。其主要功能包括：
- 過濾血液：清除血液中的廢物與毒素，如尿素與肌酐
- 調節水分平衡：根據身體需要調節尿液產生，保持水分穩定
- 維持電解質與酸鹼平衡：調節鈉、鉀、鈣、磷等濃度，維持正常生理功能
- 血壓與紅血球生成：分泌腎素調控血壓，並產生紅血球生成素促進造血
至於有指腎排毒時間為下午5至7時，鄺醫生指這是一種傳統觀念，根據中醫理論，腎臟在特定時間段內的排毒功能可能較強，但具體的科學證據仍待進一步研究。
2. 腎臟功能常見問題有哪些？
腎臟一旦受損，功能下降會導致多種健康問題，常見包括：
- 慢性腎臟病（CKD）：腎功能長期退化，嚴重者可導致腎衰竭
- 急性腎損傷（AKI）：短時間內腎功能急降，常由脫水、感染或藥物引起
- 水腫與電解質失衡：出現腳腫、疲倦或心律不整等症狀
3. 腎臟常見疾病有哪些？
腎臟疾病種類繁多，主要包括：
- 腎小球腎炎：由感染或免疫反應引起的炎症
- 多囊腎：腎內出現多個囊腫，可能逐漸導致腎衰竭
- 腎結石：礦物質結晶導致疼痛或尿路阻塞
- 糖尿病腎病：糖尿病長期控制不良可損害腎功能
4. 哪些因素會增加腎癌風險？
臨床腫瘤科專科醫生鄺維基指出，腎癌與多種生活與健康因素有關：
- 吸煙
- 肥胖
- 高血壓
- 有家族病史
- 長期接觸石棉、鉛等化學物質
5. 腎癌在香港屬於高危癌症嗎？
腎癌在香港的發病率逐年上升，尤以中老年男性為主。由於早期多無明顯症狀，臨床上被視為高風險癌症之一。
6. 腎癌有什麼典型病徵？
腎癌早期常無明顯不適，若出現以下警號應盡快檢查：
- 血尿：尿液帶血或呈粉紅、褐色
- 腰腹部持續疼痛：特別是一側固定痛楚
- 體重無故下降、食慾不振與疲倦：常見於癌症患者
7. 如何確診腎癌？
腎癌多在身體檢查或其他疾病檢查時被意外發現。常用檢查包括：
- 影像學檢查：CT、MRI或超聲波以了解腫瘤大小與位置
- 腎臟活檢：取組織樣本確認腫瘤性質
8. 腎癌如何分期與治療？
腎癌分為 I 至 IV 期：
- I–II期：以手術切除腫瘤為主，必要時輔以靶向治療
- III–IV期：除手術外，會配合標靶或免疫治療，控制病情與延長壽命
晚期腎癌若出現肺部或骨骼轉移，為主要死亡原因，但新一代治療已能顯著改善存活率。
9. 如何預防腎癌與保護腎臟健康？
預防重於治療，建議從生活習慣入手：
- 戒煙及控制體重
- 均衡飲食，多吃蔬果、減少加工與高鹽食品
- 避免濫用止痛藥或補充劑，保持足夠水分與規律運動
10. 應多久檢查一次腎功能？
對於糖尿病、高血壓或家族有腎病史人士，建議每年進行腎功能檢查，包括：
- 血液檢查（血清肌酐、尿素氮、電解質）
- 尿液檢查（蛋白質、血液指標）
- 必要時進行超聲或CT檢查
鄺維基醫生提醒，腎癌早期治癒率超過七成，及早發現與治療是關鍵。
圖片來源：受訪者提供