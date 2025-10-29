腎癌｜持續腰腹痛或屬癌症警號 5類人士屬高危注意6大病徵

【腎癌/常見症狀/高危因素/治療】資深演員許紹雄因腎癌病逝，令公眾再度關注這種常被忽視的癌症。臨床腫瘤科專科醫生鄺維基接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，腎癌在香港發病率逐年上升，早期多無明顯病徵，往往在身體檢查或因其他疾病檢測時意外發現，常見警號包括血尿、腰腹部疼痛、體重無故下降、食慾不振及長期疲倦；若病情延誤，癌細胞或可轉移至肺部或骨骼，嚴重者可危及生命。

