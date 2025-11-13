腎癌｜無痛血尿最易被忽視 醫生拆解「無聲殺手」6大早期症狀＋高危族群
腎癌為何會導致多重器官衰竭？
黃家榮醫生指，在晚期腎癌患者當中，多重器官衰竭並不罕見，主要與以下三大機制有關：
癌細胞轉移
腎癌細胞可透過血液或淋巴系統，擴散至肺、肝、骨骼及腦部等器官，破壞其正常結構與功能，令器官無法有效執行維持生命的工作。
全身性發炎反應
腫瘤會促使體內大量釋放細胞激素（cytokines），引發強烈的全身性發炎反應，導致血管功能失調及嚴重水腫，影響肺部、腦部及腸道等器官運作。嚴重時更可引致「瀰漫性血管內凝血」（DIC），形成微血管血栓，阻礙血液供應，加速器官衰竭。
惡病體質（Cachexia）
隨着癌症進展，身體大量消耗能量和營養，患者會出現肌肉流失、極度疲倦及營養不良，免疫力明顯下降，即使輕微感染亦可能演變為敗血症，最終引發多重器官功能衰竭。
腎臟有多重要？功能衰退有哪些警號？
腎臟是維持生命的重要器官，主要負責：
- 過濾血液中的廢物及多餘水分
- 調節電解質平衡及酸鹼度
- 參與紅血球生成素的產生，促進紅血球製造
- 協助維生素D活化，維持骨骼健康
黃家榮醫生表示，腎功能衰退初期往往沒有明顯症狀，因為人體有兩個腎臟，即使一邊功能減弱，另一邊仍可代償。隨着腎功能進一步下降，患者可能出現以下徵狀：
- 下肢或眼瞼水腫
- 貧血
- 噁心及嘔吐
- 皮膚痕癢
- 呼吸困難
為何腎癌會被稱為「無聲殺手」？
腎臟位於腹膜後方，周圍被脂肪和軟組織包圍，腫瘤可以在體內潛伏生長多年而不易被察覺。很多患者在腫瘤變大或已經轉移時，才開始出現明顯症狀。
較常見的早期警號包括：
- 無痛性血尿
- 持續或反覆的腰痛
- 腹部觸及硬塊
黃家榮醫生稱，隨着市民健康意識提升及影像檢查（如超聲波、電腦掃描）愈趨普及，現時約有七成半腎癌患者可在較早期被發現。早期腎癌的五年存活率可高達90%，但若已屬晚期，存活率則會大幅降至不足20%，顯示早期診斷極為關鍵。
哪些人屬於腎癌高危族群？
醫生提醒，以下人士屬腎癌高危群組，應特別留意腎臟健康：
- 年齡超過50歲，尤其是60–70歲男性
- 吸煙人士
- 肥胖（BMI超過30）
- 高血壓患者
- 有家族病史者，包括某些遺傳性症候群（如馮希佩–林道症）
- 慢性腎衰竭患者
如何及早偵測腎臟異常？
現時尚未有針對一般健康人群的腎癌常規篩查建議，但腎臟超聲波已被證實是一種有效且安全的檢測方法，尤其適用於高危人士。
- 如檢查結果正常：建議每1至2年覆檢一次。
- 如發現異常：需進一步作電腦掃描（CT）或磁共振（MRI）以確診及分期。
腎癌有什麼治療方法？切除一邊腎臟會如何影響生活？
腎癌治療會按期數及腫瘤特性而定：
- 早期腎癌：以手術為主，包括局部腎切除或根治性腎切除，治癒率可達約九成。
- 微創及機械臂手術：近年機械臂微創手術技術成熟，能更精準地切除腫瘤，同時保留更多正常腎組織，減低對腎功能的長遠影響。
- 中晚期腎癌：以免疫治療為主，例如PD-1／PD-L1抑制劑，透過激活自身免疫系統攻擊癌細胞。
- 化療及放射治療：傳統化療對腎癌成效有限；放射治療則主要用於舒緩轉移引起的症狀，或協助縮小腫瘤。
如需切除一邊腎臟，另一邊健康腎臟一般仍可維持正常功能，但患者需：
- 定期監測腎功能
- 控制血壓、血糖及膽固醇
- 採取低鹽飲食，避免濫用止痛藥，以減輕腎臟負擔
長遠而言，約有一至兩成患者或會發展為慢性腎衰竭，需持續跟進。
腎癌患者日常如何護腎？
黃家榮醫生強調，腎癌患者在飲食及生活方式上應以「均衡」和「穩定」為大前提，「千萬不要以為餓壞腫瘤能控制病情，這樣反而會使身體承受更大壓力。」他亦建議患者維持充足的營養以支持體力和抵抗力，為後續治療做好充分準備。