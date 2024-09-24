漱口杯底積陳年污垢 家居達人教用一物加水一浸即甩
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長期使用的漱口杯往往佈滿難清的污漬，有台灣家居達人分享簡單有效的清潔方法，只需用一物加熱水浸泡半小時、再用海棉刷輕刷，漱口杯立即煥然一新。
台灣家居達人陳映如曾在Facebook專頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」分享清潔心得，表示放牙刷的漱口杯，往往「比預期的還要髒」，但其實很容易清潔乾淨。
過碳酸鈉浸泡法
她指這時候就可以用上過碳酸鈉，加入「薄薄一層」蓋滿杯底便可，接著往杯中注入溫度約為洗澡水的暖水，浸泡期間會有泡泡產生，等待半小時後用洗碗海棉稍微刷洗一下，漱口杯便可回復如新的乾淨狀態。
過碳酸鈉可在哪裡買？
過碳酸鈉又名「活氧漂白粉」，可在化工行、網店、超市和賣場買到，建議購買前查看包裝、商品名稱、廠商、聯絡電話等資料，也可選擇購買市面上以過碳酸鈉製成的清潔劑產品。
「過碳酸鈉」俗稱「固體雙氧水」，為一種氧化劑，被喻為「漂白神器」，屬洗衣粉常見成分之一，在本港一些環保店舖或HKTVmall等網店亦有售，售價約為每10克$0.8，也可用於漂白發黃衣物、醬油等頑固污漬。
過碳酸鈉使用五大宜忌
過碳酸鈉是一種強效的環保清潔劑，廣泛應用於家庭清潔中。然而，在使用過程中，需注意以下五大宜忌，以確保安全和效果。
1. 避免與其他清潔劑混合
過碳酸鈉不宜與其他清潔劑混合使用，否則有機會產生化學反應、釋放有害氣體。
2. 不適用於某些材質
過碳酸鈉不建議用於羊毛、蠶絲等天然纖維製品，否則有可能損壞材料的結構，導致衣物失去光澤或顏色不均勻。
3. 注意金屬材料的使用
雖然過碳酸鈉對大多數金屬安全，但長時間接觸某些金屬可能導致氧化反應，特別是非不鏽鋼的金屬製品，如鋁器具，應避免使用過碳酸鈉，以免造成損壞。
4. 使用時佩戴手套
過碳酸鈉的水溶液呈鹼性，長時間接觸皮膚可能導致過敏或不適，因此使用時建議佩戴手套，以保護皮膚不受刺激。
5. 適當控制水溫
在使用過碳酸鈉時，用40°C至50°C溫水能達到最佳清潔效果。
圖片來源：陳映如facebook