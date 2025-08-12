腸胃健康｜65歲婦便秘1周致腎衰竭 推薦「3合1」飲品改善便秘 齋啡配1物落肚即有便意
便秘不但帶來生活上的困擾，甚至可以引發嚴重疾病。一名65歲婦人經歷1個星期便秘後有腰痛情況，經檢查後發現腎功能損傷導致腎衰竭。有醫生就提醒便秘可由不同原因引起，並且導致不同的嚴重後果，建議3種飲品配合協助排便暢通。
便秘1星期 六旬歲揭腎衰竭入院
台灣腎臟科專家洪永祥早前於社交平台撰文分享病例，指一名65歲婦女已有20年糖尿病史，病情一直控制得當，並維持每3個月覆診。其後女事主卻感到腹部脹大、下肢水腫，並出現蛋白尿情況，檢查後忽然腎絲球過濾率從55分驟降至20，意味出現急性腎損傷，並且導致腎功能衰竭。
洪永祥指詢問後得知，該名女病人已便秘一個星期，腹部脹痛且右腰疼痛。檢查後發現她的腹部累積糞便，進而壓迫右側輸尿管，導致尿液無法排至膀胱，最終引發右腎嚴重水腎及急性腎損傷。婦人其後獲安排入院，接受灌腸等治療後總算順利排尿，腎功能亦逐漸回復正常。
多飲水食蔬果 2種益生菌改善便秘
便秘可以引致多種健康問題；要改善便秘，洪永祥建議最直接是多飲水、多食新鮮蔬果，同時注意補充雙歧桿菌、乳酸桿菌等益生菌，此外適當的腹部按摩及規律運動也有助於腸道蠕動，協助排便。
醫生推薦「3合1」飲品助排便
洪永祥又特別推薦早晨飲用凍橄欖油黑咖啡；他解釋指橄欖油能潤腸通便，而咖啡因則可刺激腸道平滑肌促進蠕動，因此不少人飲咖啡後都會有便意；冰水則可以刺激自律神經，當上述3者結合就能夠迅速引發排便感覺，而事實上不少人亦將這種飲品稱為「排便神器」。