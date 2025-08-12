腸胃健康｜65歲婦便秘1周致腎衰竭 推薦「3合1」飲品改善便秘 齋啡配1物落肚即有便意

便秘不但帶來生活上的困擾，甚至可以引發嚴重疾病。一名65歲婦人經歷1個星期便秘後有腰痛情況，經檢查後發現腎功能損傷導致腎衰竭。有醫生就提醒便秘可由不同原因引起，並且導致不同的嚴重後果，建議3種飲品配合協助排便暢通。

