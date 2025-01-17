腸梗塞｜過年飲食不當恐致腹膜炎？ 腸梗塞症狀、治療及預防方法一覽
廣告
農曆新年是華人重要的傳統節日，家家戶戶團聚享受豐盛佳餚。然而，節日期間的飲食不當可能引發腸梗塞(intestinal obstruction)，導致腹脹、腹痛、嘔吐，嚴重時甚至造成腸臟破裂、腹膜炎或腸臟壞死，不可輕忽。外科專科張宗揚醫生為大家解析腸梗塞的成因、症狀、治療方式，並提供有效的預防措施。
腸梗塞是什麼？嚴重恐致腹膜炎！
腸梗塞（腸阻塞）是指腸道因異物、腫瘤或腸道蠕動障礙等因素導致阻塞，使食物與腸氣無法正常通過，進而引起腹脹、腹痛、嘔吐等不適。嚴重時可能導致腸臟缺血壞死，甚至引發腹膜炎，必須及早就醫。
腸梗塞的主要成因
腸梗塞的成因可分為機械性和功能性兩大類：
1.機械性腸梗塞
這類阻塞是因為腸道內外的物理因素導致，例如：
- 糞石堆積：食物殘渣與腸內物質凝結成硬塊，造成堵塞；
- 腫瘤：腸內腫瘤或外部腫瘤壓迫腸道，影響正常通行；
- 腸道粘連：多發生於曾接受腹部手術的病人，腸道可能因手術後形成纖維粘連，導致阻塞；
- 疝氣：腸道受到壓迫或擠壓，影響通暢度。
2.功能性腸梗塞
功能性腸阻塞則與腸道蠕動異常有關，常見原因包括：
- 術後腸麻痺：外科手術影響腸胃蠕動，使腸道無法正常推動食物；
- 腸胃炎：病毒或細菌感染導致腸道發炎，影響蠕動功能；
- 藥物影響：某些止痛藥或鎮靜劑可能導致腸蠕動減弱。
過年高發！糞石型腸梗塞的危險因素
糞石型小腸梗塞在農曆新年特別常見，因為人們在節日期間經常攝取高纖維或難消化的食物，如：
- 花菇、年糕、湯圓、糯米類食物
- 乾貨食品：魷魚絲、肉乾、臘肉
- 高纖維蔬菜：芹菜、竹筍、海帶、香菇、地瓜
高危人群
以下族群特別容易因食物阻塞腸道，應格外留意：
- 老年人：因腸道蠕動功能衰退，且牙齒狀況影響食物咀嚼能力，增加梗塞風險。
- 曾接受剖腹手術者：腸道可能因術後粘連而變窄，較容易因食物卡住形成梗塞。
腸梗塞的症狀有哪些？何時該就醫？
如果出現以下腸梗塞症狀，應立即就醫：
- 腹痛、腹脹
- 嘔吐（尤其是黃綠色膽汁）
- 無法排便或放屁
醫師會根據症狀安排X光、電腦斷層掃描（CT）來診斷，治療可能包括禁食、靜脈點滴補充營養，並可能需要插入鼻胃管以減少腸道壓力。若為糞石型腸梗塞，通常需進行手術清除堵塞物。
兒童腸梗塞：家長要注意的訊號
小朋友也可能發生腸梗塞，較常見的原因包括：
- 吞入異物（如玩具、硬幣）
- 腸扭轉或腸套疊
- 腹股溝疝氣
嬰幼兒特別需要警惕！若6個月以下嬰兒出現突發性劇烈哭鬧，持續數分鐘且無法安撫，並且疼痛發作頻率越來越短，應高度懷疑腸套疊，務必及時送醫。
若兒童腸梗塞未及時治療，可能引發腸破裂、腹膜炎、敗血症，甚至危及生命。
如何預防腸梗塞？過年期間健康守則
為了減少腸梗塞的風險，建議遵循以下健康飲食與生活習慣：
1.避免高風險食物
- 少吃難消化的高纖維食物（如竹筍、芹菜、香菇）
- 避免過量攝取糯米類食品（如湯圓、麻糬、年糕）
- 乾貨食品應適量進食（如魷魚絲、肉乾）
2.細嚼慢嚥，避免狼吞虎嚥
- 充分咀嚼食物，減少腸道負擔，提高消化效率。
3.多運動促進腸道蠕動
- 避免久坐不動，建議飯後散步或做些輕鬆運動。
4.補充足夠水分
- 每日飲水1500-2000毫升，預防便秘，維持腸道健康。
5.若出現腸道不適，應及早就醫
- 避免自行服用止痛藥或通便劑，應尋求專業醫療建議。
腸梗塞會自己痊癒嗎？
輕微的功能性腸梗塞可能透過調整飲食和適度運動自行改善，但 機械性腸梗塞（如糞石或腸道粘連）通常需要醫療介入，建議及早就醫
腸梗塞與便秘有何不同？
便秘是指 糞便排出困難，但仍有通過腸道的可能，而腸梗塞則是 完全阻塞腸道，伴隨腹痛、嘔吐、無法排氣等症狀，嚴重者可能導致腸臟壞死，風險更高。
如何降低長期腸梗塞復發的風險？
避免高風險食物（高纖難消化食物）、維持規律作息與運動、定期腸胃檢查，監測腸道健康
圖片來源：設計圖片