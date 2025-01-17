腸易激綜合症成因｜玻璃肚常肚痛腹瀉？症狀+調理貼士+治療方法+預防
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坊間俗稱「玻璃肚」的情況，常與腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）相關，主要表現為進食後快速出現肚痛或腹瀉。根據醫學數據，本港約10-20%的人口患有此症，女性比例尤高。腸胃肝臟專科醫生薛立威為大家剖析其成因及症狀。
腸易激綜合症成因｜為什麼「玻璃肚」這麼敏感？
腸易激綜合症的具體成因尚無定論，但目前醫學界普遍接受的幾個學說包括：
- 腸—腦軸線失調
- 腸道細菌失衡
- 神經內分泌失調
- 內臟超敏反應
這些因素互相影響，導致腸胃功能紊亂，症狀因人而異。
腸易激綜合症症狀｜腹痛與排便習慣改變
腸易激綜合症的主要症狀包括：
- 持續腹痛或腹部不適
- 排便次數改變，如頻率變多或變少
- 糞便形態改變：如水瀉、硬便或顆粒狀糞便
腸易激綜合症與壓力、情緒有關嗎？
醫學研究顯示，腸易激綜合症與壓力及情緒有密切關係。緊張或睡眠不足時，腸胃症狀往往會加劇。此外，腸易激綜合症患者罹患抑鬱症或焦慮症的風險比一般人高出三倍。
誰容易患上腸易激綜合症？女性比例較高的原因
任何年齡層都有機會患上腸易激綜合症，但女性與年輕人更為常見，男女比例約為1:1.6。女性患者中，便秘型腸易激綜合症較多，可能與荷爾蒙（如雌激素、黃體酮）有關。
如何分辨腸易激綜合症與其他腸胃疾病？
腸易激綜合症的症狀與以下疾病可能重疊，但仍有明顯區別：
如何診斷腸易激綜合症？羅馬準則是關鍵
腸易激綜合症的診斷主要依賴問診、體檢及排除其他疾病。必要時，醫生會進行抽血檢查或大腸內視鏡檢查。診斷依據包括「羅馬準則」，患者需符合以下條件：
- 症狀持續至少6個月，且最近3個月每週至少有1天復發性腹痛
- 排便頻率或糞便形態發生改變
治療腸易激綜合症｜飲食與藥物的配合
腸易激綜合症目前無法根治，但患者可通過以下方法緩解症狀：
- 調整飲食： 採用Low FODMAP飲食法，避免高FODMAP食物，如大蒜、西蘭花等。
- 藥物治療： 根據症狀使用抗腸痙攣藥、止瀉劑或瀉劑。
- 生活管理： 規律作息、減少壓力，維持正面情緒。
|高FODMAP
|低FODMAP
|蔬菜類
|大蒜 西蘭花
|茄子 蕃茄
|水果類
|蘋果 熟香蕉
|奇異果 藍莓
|奶製類
|牛奶 牛油
|杏仁奶 芝士
|蛋白質類
|焗豆 紅腰豆
|雞蛋 肉類
|穀類
|小麥 黑麥
|白米 燕麥
|糖及甜味劑
|糖漿 蜂蜜
|楓糖 黑朱古力
藥物治療要視乎症狀
- 緩解腹痛及脹氣主要用抗腸痙攣藥物
- 腹瀉型IBS則用止瀉劑
- 便秘型IBS =鼓勵患者多攝取纖維 , 視乎嚴重程度採用不同的瀉劑
如何預防腸易激綜合症？改善腸道健康的小貼士
- 保持良好生活習慣，確保充足睡眠
- 多吃膳食纖維，避免高油脂食物
- 定期檢查腸胃健康，及早發現異常
腸易激綜合症會影響生活質素嗎？如何改善？
腸易激綜合症的症狀如腹痛、腹瀉或便秘可能對日常生活造成困擾，但透過調整飲食習慣、規律作息以及適當的壓力管理，能夠有效減輕症狀，提升生活質素。
如何診斷腸易激綜合症？需要做腸鏡嗎？
腸易激綜合症的診斷依賴醫生的問診和體檢，通常會根據「羅馬準則」評估症狀。如果需要排除其他疾病，醫生可能建議進行抽血檢查或腸鏡檢查。
Low FODMAP飲食對腸易激綜合症有什麼幫助？
Low FODMAP飲食能減少腸道內氣體產生和水分滯留，幫助緩解腹脹、腹瀉等症狀。患者應嘗試避免高FODMAP食物，如大蒜、蘋果等，選擇低FODMAP食物如茄子、奇異果。
圖片來源：設計圖片