腸易激綜合症成因｜玻璃肚常肚痛腹瀉？症狀+調理貼士+治療方法+預防

腸易激綜合症成因｜玻璃肚常肚痛腹瀉？症狀+調理貼士+治療方法+預防

腸胃保健
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坊間俗稱「玻璃肚」的情況，常與腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）相關，主要表現為進食後快速出現肚痛腹瀉。根據醫學數據，本港約10-20%的人口患有此症，女性比例尤高。腸胃肝臟專科醫生薛立威為大家剖析其成因及症狀。
腸易激綜合症 根據醫學數據，本港約10-20%的人口患有此症，女性比例尤高。腸胃肝臟專科醫生薛立威為大家剖析其成因及症狀。（圖片來源：設計圖片）
根據醫學數據，本港約10-20%的人口患有此症，女性比例尤高。腸胃肝臟專科醫生薛立威為大家剖析其成因及症狀。（圖片來源：設計圖片）

腸易激綜合症成因｜為什麼「玻璃肚」這麼敏感？

腸易激綜合症的具體成因尚無定論，但目前醫學界普遍接受的幾個學說包括：

  • 腸—腦軸線失調
  • 腸道細菌失衡
  • 神經內分泌失調
  • 內臟超敏反應

這些因素互相影響，導致腸胃功能紊亂，症狀因人而異。

腸易激綜合症症狀｜腹痛與排便習慣改變

腸易激綜合症的主要症狀包括：

  • 持續腹痛或腹部不適
  • 排便次數改變，如頻率變多或變少
  • 糞便形態改變：如水瀉、硬便或顆粒狀糞便

腸易激綜合症與壓力、情緒有關嗎？

醫學研究顯示，腸易激綜合症與壓力及情緒有密切關係。緊張或睡眠不足時，腸胃症狀往往會加劇。此外，腸易激綜合症患者罹患抑鬱症或焦慮症的風險比一般人高出三倍。

誰容易患上腸易激綜合症？女性比例較高的原因

任何年齡層都有機會患上腸易激綜合症，但女性與年輕人更為常見，男女比例約為1:1.6。女性患者中，便秘型腸易激綜合症較多，可能與荷爾蒙（如雌激素、黃體酮）有關。

如何分辨腸易激綜合症與其他腸胃疾病？

腸易激綜合症的症狀與以下疾病可能重疊，但仍有明顯區別：

  • 腸胃炎 常伴隨嘔吐，症狀多為一次性或偶發性。
  • 痔瘡： 肛門出血或疼痛是痔瘡的特徵，而非腸易激綜合症的症狀。
  • 大腸癌 初期症狀與腸易激綜合症相似，但多發於40歲以上患者，需進一步檢查排除。

如何診斷腸易激綜合症？羅馬準則是關鍵

腸易激綜合症的診斷主要依賴問診、體檢及排除其他疾病。必要時，醫生會進行抽血檢查或大腸內視鏡檢查。診斷依據包括「羅馬準則」，患者需符合以下條件：

  • 症狀持續至少6個月，且最近3個月每週至少有1天復發性腹痛
  • 排便頻率或糞便形態發生改變

治療腸易激綜合症｜飲食與藥物的配合

腸易激綜合症目前無法根治，但患者可通過以下方法緩解症狀：

  • 調整飲食： 採用Low FODMAP飲食法，避免高FODMAP食物，如大蒜、西蘭花等。
  • 藥物治療： 根據症狀使用抗腸痙攣藥、止瀉劑或瀉劑。
  • 生活管理： 規律作息、減少壓力，維持正面情緒。
高FODMAP 低FODMAP
蔬菜類 大蒜 西蘭花 茄子 蕃茄
水果類 蘋果 熟香蕉 奇異果 藍莓
奶製類 牛奶 牛油 杏仁奶 芝士
蛋白質類 焗豆 紅腰豆 雞蛋 肉類
穀類 小麥 黑麥 白米 燕麥
糖及甜味劑 糖漿 蜂蜜 楓糖 黑朱古力

藥物治療要視乎症狀

  • 緩解腹痛及脹氣主要用抗腸痙攣藥物
  • 腹瀉型IBS則用止瀉劑
  • 便秘型IBS =鼓勵患者多攝取纖維 , 視乎嚴重程度採用不同的瀉劑

如何預防腸易激綜合症？改善腸道健康的小貼士

  • 保持良好生活習慣，確保充足睡眠
  • 多吃膳食纖維，避免高油脂食物
  • 定期檢查腸胃健康，及早發現異常

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腸易激綜合症會影響生活質素嗎？如何改善？

腸易激綜合症的症狀如腹痛、腹瀉或便秘可能對日常生活造成困擾，但透過調整飲食習慣、規律作息以及適當的壓力管理，能夠有效減輕症狀，提升生活質素。

如何診斷腸易激綜合症？需要做腸鏡嗎？

腸易激綜合症的診斷依賴醫生的問診和體檢，通常會根據「羅馬準則」評估症狀。如果需要排除其他疾病，醫生可能建議進行抽血檢查或腸鏡檢查。

Low FODMAP飲食對腸易激綜合症有什麼幫助？

Low FODMAP飲食能減少腸道內氣體產生和水分滯留，幫助緩解腹脹、腹瀉等症狀。患者應嘗試避免高FODMAP食物，如大蒜、蘋果等，選擇低FODMAP食物如茄子、奇異果。

圖片來源：設計圖片

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