研究：經常行樓梯死亡風險降24%、防心血管疾病 每天行5層 做足3步簡易養生法

「行樓梯」看似再平凡不過，但研究發現其健康效益驚人，有研究顯示，每天把行樓梯融入生活，可減低24%整體死亡風險及39%心血管疾病死亡風險，連心肌梗塞、中風等嚴重疾病的機率都大幅下降。專家強調，即使只是幾層樓梯，長期堅持也能帶來顯著好處，值得每個人養成習慣。

