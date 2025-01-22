醫生推薦5大長壽運動 每周2次長者死亡風險減46% 切忌久坐日行萬步非必要？
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長者相身體強壯甚至延年益壽，除正確飲食以外，適量運動亦十分重要。有醫生綜合外國多項大型研究，歸納出5大類有助長壽的黃金法則，其中針對65歲或以上長者，每周進行2次特定運動即可減低死亡率高達46%，效果顯著。
5大長壽運動 長者每周做2次死亡風險減46%
台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文，指最近相當流行超慢跑及肌肉訓練運動。他又綜合多項大型研究，發然以下5種運動其實都有不同程度降低死亡率風險，其詳情如下：
中強度及高強度有氧運動：減33至35%全因死亡風險
《歐洲預防心臟病學會期刊》系統性回顧33項研究，涵蓋883,372名受試者，發現每週只需150分鐘的中強度運動，如超慢跑、慢慢踩單車騎車，或75分鐘的高強度運動如慢跑、游泳、有氧拳擊，即可降低33至35%全因死亡風險。
高強度間歇運動：增加9.1%心肺能力
《英國運動醫學期刊》研究顯示，高強度間歇運動（HIIT）比傳統運動多增加9.1% 心肺能力。想要用最短時間達到最大效果，HIIT絕對是最佳選擇。
每周舉重2次：死亡風險降46%
《美國預防醫學期刊》研究15年追蹤研究發現，65歲以上的長者每週進行2次30至45分鐘的肌肉訓練，死亡風險可降低46%。重訓（舉重）不只是年輕人的專利，更是銀髮族的健康護身符。
日行7500步：顯著降低死亡風險
《美國內科醫學會期刊 （JAMA）》研究顯示，相較於每天走2000步，每天步行4400步即可顯著降低死亡風險，而達到7500步時效果最佳，超過此數量並不會進一步增加效益，不用自行加碼。此外，《英國運動醫學期刊》研究指出，規律步行不僅能幫助體重管理，還能顯著改善憂鬱、焦慮及壓力。
久坐：死亡風險高61%
《美國臨床營養學會期刊》研究顯示，每天看電視超過7小時的人，比看不到1小時的人，總死亡風險高出61%。即使有運動，長時間久坐的健康風險依然存在，因此，爬起來動一動最重要。
5大運動黃金法則
綜合上述研究，蕭捷健歸納出5大運動黃金法則，分別為：
- 每週運動：150分鐘中強度或75分鐘高強度
- 每週2次重訓：強化肌肉健康
- 每日步行7500步：適量步行最有效
- 每小時起身活動：打破久坐習慣
- 心情不好就散步：促進身心健康
他補充指，解讀數據時要注意重訓（舉重）及高強度有氧運動並不一定比超慢跑好，或是適合每個人；擁有這些高強度運動能力的人，本身體能事必較佳，壽命自然通常較長。醫生提醒做運動健身應注意循序漸進，但要記得運動是最具價值的長壽投資，持之以恆才能真正見效。
圖片來源：FB圖片