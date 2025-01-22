醫生推薦5大長壽運動 每周2次長者死亡風險減46% 切忌久坐日行萬步非必要？

長者相身體強壯甚至延年益壽，除正確飲食以外，適量運動亦十分重要。有醫生綜合外國多項大型研究，歸納出5大類有助長壽的黃金法則，其中針對65歲或以上長者，每周進行2次特定運動即可減低死亡率高達46%，效果顯著。

