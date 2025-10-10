像我這樣愛情影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.5上映優先場
像我這樣的愛情影評｜《像我這樣的愛情》於11.5在香港上映！東方新地為你整合《像我這樣的愛情》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
像我這樣愛情影評｜入場前7大必看劇情
《像我這樣的愛情》必看一丨電影詳情
《像我這樣的愛情》必看二丨劇情簡介
《像我這樣的愛情》必看三丨《像我這樣的愛情》影評
《像我這樣的愛情》必看四丨電影預告
《像我這樣的愛情》必看五丨預告片段曝光
《像我這樣的愛情》必看六丨電影彩蛋
《像我這樣的愛情》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《像我這樣愛情》必看一丨電影詳情
|《像我這樣的愛情》電影詳情
|名稱
|像我這樣的愛情 (Some One Like Me)
|片種
|愛情
|編劇
|—
|導演
|譚惠貞
|主演
|廖子妤,陳家樂,劉雅麗,楊淇,劉若寶,林芷沿
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2025年11月6日, Thu (優先場)2025年11月27日, Thu (公映)
《像我這樣愛情》必看二丨劇情簡介
我們這樣，是愛嗎？阿妹天生患有腦性麻痺，性格卻異常跳脫樂觀，閒時會約朋友踩板吹水，畫畫作樂，二十多年來一直努力不被身體耽誤。可是過度保護的母親堅決安排她進行子宮切除手術，阿妹努力建立的生活再次失去平衡，她的身體永遠是不由自主的。在朋友推薦下，阿妹找到了一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了義工Ken。這無私的相遇彷彿撫慰了兩個受傷的靈魂，那日漸累積的情愫沖淡了道德與身體的羈絆，這樣的關係，是愛嗎？
《像我這樣愛情》必看三丨像我這樣愛情影評
影評有待更新
《像我這樣愛情》必看四丨電影預告
預告有待更新
《像我這樣愛情》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《像我這樣愛情》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有像我這樣的愛情彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《像我這樣愛情》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看像我這樣的愛情上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：像我這樣的愛情電影劇照