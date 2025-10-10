像我這樣的愛情

像我這樣愛情影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.5上映優先場

電影影評
東方新地編輯部

廣告

像我這樣的愛情影評｜《像我這樣的愛情》於11.5在香港上映！東方新地為你整合《像我這樣的愛情》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

像我這樣愛情影評｜入場前7大必看劇情

《像我這樣的愛情》必看一丨電影詳情
《像我這樣的愛情》必看二丨劇情簡介
《像我這樣的愛情》必看三丨《像我這樣的愛情》影評
《像我這樣的愛情》必看四丨電影預告
《像我這樣的愛情》必看五丨預告片段曝光
《像我這樣的愛情》必看六丨電影彩蛋
《像我這樣的愛情》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《像我這樣愛情》必看一丨電影詳情

《像我這樣的愛情》電影詳情
名稱 像我這樣的愛情 (Some One Like Me)
片種 愛情
編劇
導演 譚惠貞
主演 廖子妤,陳家樂,劉雅麗,楊淇,劉若寶,林芷沿
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2025年11月6日, Thu (優先場)2025年11月27日, Thu (公映)

回到目錄

像我這樣的愛情
像我這樣的愛情（圖片來源：像我這樣的愛情電影劇照)

《像我這樣愛情》必看二丨劇情簡介

我們這樣，是愛嗎？阿妹天生患有腦性麻痺，性格卻異常跳脫樂觀，閒時會約朋友踩板吹水，畫畫作樂，二十多年來一直努力不被身體耽誤。可是過度保護的母親堅決安排她進行子宮切除手術，阿妹努力建立的生活再次失去平衡，她的身體永遠是不由自主的。在朋友推薦下，阿妹找到了一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了義工Ken。這無私的相遇彷彿撫慰了兩個受傷的靈魂，那日漸累積的情愫沖淡了道德與身體的羈絆，這樣的關係，是愛嗎？
回到目錄

《像我這樣愛情》必看三丨像我這樣愛情影評

影評有待更新
回到目錄

《像我這樣愛情》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《像我這樣愛情》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《像我這樣愛情》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有像我這樣的愛情彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《像我這樣愛情》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看像我這樣的愛情上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：像我這樣的愛情電影劇照

熱門文章

 