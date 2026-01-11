劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映
《劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-》必看一丨電影詳情
|《劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-》電影詳情
|名稱
|劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來- (Girls Band Cry The Movie -Hey, Our Future-)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|酒井和男
|主演
|—
|片長
|1小時50分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2026年1月22日, Thu (公映)
《劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-》必看二丨劇情簡介
【後篇】「 – 嗨，未來 – 」 組成 樂團 「 Togenashi Togeari 」 後，仁菜決心去面對自己曾經拋棄的故鄉，而桃香也選擇面對她所離 開的前樂團「 Diamond Dust 」。被兩人克服過去的勇氣所激勵，其他成員也各自跨越了心中陰影， 並以成為職業樂團為目標前進。然而，她們最終無法融入充滿成人世界邏輯的職業圈，最後選擇退 出，並決定以獨立樂團身份繼續活動。
《劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-》必看三丨劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-影評
