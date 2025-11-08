劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.12上映優先場
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》於11.12在香港上映！
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看一丨電影詳情
|《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》電影詳情
|名稱
|劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映 (JUJUTSU KAISEN: Shibuya Incident × The Culling Game Advance Screening – The Movie)
|片種
|動畫,奇幻
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時28分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年11月13日, Thu (優先場)2025年11月14日, Fri (公映)
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看二丨劇情簡介
兩位主角終於相遇。咒力與咒力激烈碰撞。圍繞著詛咒的壯烈故事將再次啟動……2018年10月31日。在萬聖節熱鬧的澀谷車站周圍突然降下了「帳」，大批一般民眾受困其中。現代最強咒術師──五條悟獨自闖入內部。然而，那裡正有企圖封印五條的咒詛師與咒靈們正在守株待兔。虎杖悠仁等等眾多咒術師在澀谷集結。前所未有的大規模詛咒之戰「澀谷事變」即將開幕……而後，戰鬥擴展至史上最凶惡術師加茂憲倫所設計的殘殺遊戲「死滅回游」。經歷了「澀谷事變」，全國10個結界化為魔窟。在一片混亂之中，虎杖的死刑執行人──特級術師乙骨憂太阻擋在前。陷入絕望仍繼續戰鬥的虎杖。無情拔刀相向的乙骨。詛咒的混沌不斷加速。師出同門的虎杖與乙骨，兩人的死鬥即將展開——。
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看三丨劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映影評
影評有待更新
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看四丨電影預告
預告有待更新
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映電影劇照