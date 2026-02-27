劇場版 我內心糟糕念頭影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.5上映
劇場版 我內心的糟糕念頭影評｜《劇場版 我內心的糟糕念頭》於3.5在香港上映！東方新地為你整合《劇場版 我內心的糟糕念頭》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
|《劇場版 我內心的糟糕念頭》電影詳情
|名稱
|劇場版 我內心的糟糕念頭 (The Dangers in My Heart: The Movie)
|片種
|動畫,愛情,喜劇
|編劇
|櫻井紀雄
|導演
|赤城博昭
|主演
|配音: 堀江瞬,羊宮妃那,田村由香里,朝井彩加,潘惠美,種﨑敦美,島﨑信長
|片長
|1小時41分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月5日, Thu (公映)
個性陰沉、腦中總是充滿中二妄想的少年市川京太郎（堀江瞬 配音），每天暗自盤算著如何「解決」班上高高在上的陽光美少女山田杏奈（羊宮妃那 配音）。沒想到一次偶然在圖書室撞見她偷偷大口吃飯糰、哼歌的真實一面，這個原本平靜的秘密基地，從此成為兩人交會的特別場所。面對山田難以捉摸的舉動，市川表面困惑，內心卻漸漸被她填滿；山田也在相處中，開始在意起這個看似不起眼的男孩。那是兩人第一次感受到的「喜歡」滋味，笨拙而青澀的情感，在誤會與心動間緩緩拉近距離，讓人忍不住期待接下來的每一個瞬間…
現時暫未有劇場版 我內心的糟糕念頭彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
圖片來源：劇場版 我內心的糟糕念頭電影劇照