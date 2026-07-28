劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！8.20上映
劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party影評｜入場前7大必看劇情
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看一丨電影詳情
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看二丨劇情簡介
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看三丨《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》影評
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看四丨電影預告
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看五丨預告片段曝光
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看六丨電影彩蛋
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看一丨電影詳情
|《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》電影詳情
|名稱
|劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party (Love Live! School idol project Bloom Garden Party)
|片種
|動畫,音樂
|編劇
|丸戶史明
|導演
|黑崎豪
|主演
|配音: 榆井希實,野中心菜,菅叶和,櫻井陽菜,葉山風花,來栖凛,三宅美羽,進藤天音,花宮初奈,佐佐木琴
|片長
|1小時15分
|級別
|待定
|語言
|日語
|上映
|2026年8月20日, Thu (公映)
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看二丨劇情簡介
在蓮之空女學院，學校偶像俱樂部成員日野下花帆與同伴們經過一整年的努力，終於迎來期待已久的「Bloom Garden Party」。這是讓每個人都能綻放光芒的舞台，也是她們實現承諾、展現青春的最重要一刻。面對即將到來的畢業與新階段的開始，女孩們全力以赴，透過歌舞與熱情，共同創造屬於大家的美好回憶，在舞台上盡情綻放屬於自己的光芒。
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《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看三丨劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party影評
影評有待更新
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《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看四丨電影預告
劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party預告講述這部完全新作3D動畫電影由Project Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部企劃、Sublimation負責動畫製作，萬代南夢宮影像製作發行。原案為公野櫻子、原作為矢立肇，音樂由藤澤慶昌操刀並由Lantis製作。故事聚焦蓮之空系列的學校偶像成長與舞台夢想，以高品質3D呈現活力十足的歌舞表演，延續Love Live!系列的偶像音樂傳統，為粉絲帶來視覺與情感雙重享受。電影不僅是103期成員的重要里程碑，也為後續故事發展揭開序幕，適合喜愛青春、音樂與友情題材的觀眾入場體驗那份綻放的感動。
《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《劇場版 Love Live! 蓮之空女學院學園偶像俱樂部 Bloom Garden Party》必看七｜上映時間、場次及預售情況
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