加沙有個荷里活影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.24上映
廣告
加沙有個荷里活影評｜《加沙有個荷里活》於10.24在香港上映！東方新地為你整合《加沙有個荷里活》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
加沙有個荷里活影評｜入場前7大必看劇情
《加沙有個荷里活》必看一丨電影詳情
《加沙有個荷里活》必看二丨劇情簡介
《加沙有個荷里活》必看三丨《加沙有個荷里活》影評
《加沙有個荷里活》必看四丨電影預告
《加沙有個荷里活》必看五丨預告片段曝光
《加沙有個荷里活》必看六丨電影彩蛋
《加沙有個荷里活》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《加沙有個荷里活》必看一丨電影詳情
|《加沙有個荷里活》電影詳情
|名稱
|加沙有個荷里活 (Once Upon a Time in Gaza)
|片種
|動作,喜劇
|編劇
|—
|導演
|拿薩兄弟
|主演
|Nader Abd Alhay,Ramzi Maqdisi,Majd Eid
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|阿拉伯語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月24日, Fri (公映)
《加沙有個荷里活》必看二丨劇情簡介
2007年加沙，青澀大學生遇上風趣的士佬，兩兄弟自此攜手做生意——偽造醫生紙走遍城中藥房購買處方藥，再在自家鷹嘴豆餅店售賣加料彼得包。城市動盪、好景不常，腐敗警察從中作梗，想要收編線人或剷除異己。兄弟被迫分道揚鑣，小弟失意潦倒但竟獲邀試鏡，主演加沙史上第一套動作電影，更因此重遇難以忘懷的故人……當日常比虛構更荒謬，電影還能訴說什麼？土生土長的加沙雙胞胎自學電影，以黑色幽默呈現國際新聞與紀錄片以外，來自加沙的真實聲音和生活面貌。
回到目錄
《加沙有個荷里活》必看三丨加沙有個荷里活影評
影評有待更新
回到目錄
《加沙有個荷里活》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《加沙有個荷里活》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《加沙有個荷里活》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有加沙有個荷里活彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《加沙有個荷里活》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看加沙有個荷里活上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：加沙有個荷里活電影劇照