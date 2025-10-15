加沙有個荷里活

加沙有個荷里活影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.24上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

加沙有個荷里活影評｜《加沙有個荷里活》於10.24在香港上映！東方新地為你整合《加沙有個荷里活》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

加沙有個荷里活影評｜入場前7大必看劇情

《加沙有個荷里活》必看一丨電影詳情
《加沙有個荷里活》必看二丨劇情簡介
《加沙有個荷里活》必看三丨《加沙有個荷里活》影評
《加沙有個荷里活》必看四丨電影預告
《加沙有個荷里活》必看五丨預告片段曝光
《加沙有個荷里活》必看六丨電影彩蛋
《加沙有個荷里活》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《加沙有個荷里活》必看一丨電影詳情

《加沙有個荷里活》電影詳情
名稱 加沙有個荷里活 (Once Upon a Time in Gaza)
片種 動作,喜劇
編劇
導演 拿薩兄弟
主演 Nader Abd Alhay,Ramzi Maqdisi,Majd Eid
片長 待定
級別 待定
語言 阿拉伯語 (中英文字幕)
上映 2025年10月24日, Fri (公映)

回到目錄

加沙有個荷里活
加沙有個荷里活（圖片來源：加沙有個荷里活電影劇照)

《加沙有個荷里活》必看二丨劇情簡介

2007年加沙，青澀大學生遇上風趣的士佬，兩兄弟自此攜手做生意——偽造醫生紙走遍城中藥房購買處方藥，再在自家鷹嘴豆餅店售賣加料彼得包。城市動盪、好景不常，腐敗警察從中作梗，想要收編線人或剷除異己。兄弟被迫分道揚鑣，小弟失意潦倒但竟獲邀試鏡，主演加沙史上第一套動作電影，更因此重遇難以忘懷的故人……當日常比虛構更荒謬，電影還能訴說什麼？土生土長的加沙雙胞胎自學電影，以黑色幽默呈現國際新聞與紀錄片以外，來自加沙的真實聲音和生活面貌。
回到目錄

《加沙有個荷里活》必看三丨加沙有個荷里活影評

影評有待更新
回到目錄

《加沙有個荷里活》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《加沙有個荷里活》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《加沙有個荷里活》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有加沙有個荷里活彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《加沙有個荷里活》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看加沙有個荷里活上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：加沙有個荷里活電影劇照

熱門文章

 