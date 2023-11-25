千與千尋影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映
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《千與千尋》於11.25 在香港上映！《千與千尋》由柊瑠美, 入野自由, 夏木 Mari主演，東方新地為你整合《千與千尋》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《千與千尋》7大入場前必看重點
《千與千尋》重點一丨電影詳情
《千與千尋》重點二丨劇情簡介
《千與千尋》重點三丨千與千尋影評
《千與千尋》重點四丨電影預告
《千與千尋》重點五丨預告片段曝光
《千與千尋》重點六丨電影彩蛋
《千與千尋》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《千與千尋》重點一丨電影詳情
|《千與千尋》電影詳情
|名稱
|千與千尋 (Spirited Away)
|片種
|動畫,冒險
|編劇
|—
|導演
|宮崎駿
|主演
|柊瑠美, 入野自由, 夏木 Mari
|片長
|2小時5分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月25日, Sat (重映)
2001年7月20日, Fri (公映)
《千與千尋》重點二丨劇情簡介
千與千尋劇情講述10歲的小女孩千尋 (Chihiro) 今天搬家了~ 她與父母駕車路過一處神秘的地方, 父母因為貪吃竟變成了兩頭肥豬, 千尋則發現自己置身於一個充滿各種妖怪的浴場~ 這家由湯婆婆 (Yubaba) 打理的浴場專門招待各類神靈, 在裡面不工作的人都會被變成動物~ 多虧通曉魔法的男生白龍 (Haku) 相助, 千尋終於在浴場裡謀得一份工作, 等待機會拯救父母回到人類世界~
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《千與千尋》重點三丨千與千尋影評
觀眾總評分：8.6/10影評有待更新
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《千與千尋》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《千與千尋》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：千與千尋電影劇照