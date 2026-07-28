午夜之花

午夜之花影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！9.10上映

電影影評
東方新地編輯部

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午夜之花影評｜《午夜之花》於9.10在香港上映！東方新地為你整合《午夜之花》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

午夜之花影評｜入場前7大必看劇情

《午夜之花》必看一丨電影詳情
《午夜之花》必看二丨劇情簡介
《午夜之花》必看三丨《午夜之花》影評
《午夜之花》必看四丨電影預告
《午夜之花》必看五丨預告片段曝光
《午夜之花》必看六丨電影彩蛋
《午夜之花》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《午夜之花》必看一丨電影詳情

《午夜之花》電影詳情
名稱 午夜之花 (Night Flower)
片種 劇情,犯罪
編劇 內田英治
導演 內田英治
主演 北川景子,森田望智,佐久間大介,澀谷龍太,澀川清彥,池內博之,田中麗奈
片長 2小時4分
級別 待定
語言 日語
上映 2026年9月10日, Thu (公映)

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午夜之花
午夜之花（圖片來源：午夜之花電影劇照)

《午夜之花》必看二丨劇情簡介

單親媽媽夏希（北川景子 飾）為了躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，雖然日夜兼職拚命工作，仍難以維持生計。某天夜裡，她偶然撞見有人在買賣毒品，為了孩子的夢想，她決定放手一搏。夏希遇見了內心孤獨的格鬥選手多摩惠（森田望智 飾），她自願成為夏希的保鑣，兩人組成搭檔，進行更危險的交易。然而，一位女學生意外身亡，卻讓她們的命運有了意想不到的轉變…。這部作品深刻描繪在社會邊緣掙扎的母親，如何在愛與生存的拉扯中，面對極限的抉擇。
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《午夜之花》必看三丨午夜之花影評

影評有待更新
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《午夜之花》必看四丨電影預告

午夜之花預告講述《午夜之花》是導演內田英治繼《午夜天鵝》後的「午夜系列」第二部自編自導原創作品，延續關注社會邊緣人物與人性困境的主題。北川景子以素顏、關西方言及憔悴造型挑戰單親媽媽角色，森田望智則飾演地下格鬥選手，兩位女演員均奉獻突破性演出，展現強烈情感張力。電影於2025年東京國際電影節首映，並在報知電影獎榮獲最佳女主角及最佳女配角肯定，片長124分鐘，由松竹等公司製作發行。香港由名威影業引入，預計以IIB級上映。
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《午夜之花》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

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《午夜之花》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有午夜之花彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《午夜之花》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看午夜之花上映時間、場-次及預售情況：

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圖片來源：午夜之花電影劇照

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