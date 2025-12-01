叛諜謎蹤

叛諜謎蹤影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.11上映

電影影評
東方新地編輯部

叛諜謎蹤影評｜《叛諜謎蹤》於12.11在香港上映！

叛諜謎蹤影評｜入場前7大必看劇情

《叛諜謎蹤》必看一丨電影詳情

《叛諜謎蹤》電影詳情
名稱 叛諜謎蹤 (Tip of the Iceberg)
片種 驚慄
編劇
導演 Kevin Ng
主演 Eugene Hsiang,Philippe Joly,Laura Williamson
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2025年12月11日, Thu (公映)

叛諜謎蹤
叛諜謎蹤（圖片來源：叛諜謎蹤電影劇照)

《叛諜謎蹤》必看二丨劇情簡介

中情局探員Mark收到同事在香港被刺殺的沉重消息後，他便展開了不懈的追捕，期望能得悉殺害她的兇手。但他的追捕行動使他漸漸步入危機，同時他手上的情報亦將他引導至一個地下神秘組織，由身分不明的”Blackjack”領導，他的勢力幾乎讓所有人都懼怕。隨著他深入調查，他發現威脅續漸靠近，一場刺激的追逐注定要開始，如果Mark想在有限時間內揭開真相，他必須接受與Blackjack的正面交鋒。
《叛諜謎蹤》必看三丨叛諜謎蹤影評

《叛諜謎蹤》必看四丨電影預告

《叛諜謎蹤》必看五丨預告片段曝光

《叛諜謎蹤》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有叛諜謎蹤彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《叛諜謎蹤》必看七｜上映時間、場次及預售情況

