叛諜謎蹤影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.11上映
廣告
叛諜謎蹤影評｜《叛諜謎蹤》於12.11在香港上映！東方新地為你整合《叛諜謎蹤》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
叛諜謎蹤影評｜入場前7大必看劇情
《叛諜謎蹤》必看一丨電影詳情
《叛諜謎蹤》必看二丨劇情簡介
《叛諜謎蹤》必看三丨《叛諜謎蹤》影評
《叛諜謎蹤》必看四丨電影預告
《叛諜謎蹤》必看五丨預告片段曝光
《叛諜謎蹤》必看六丨電影彩蛋
《叛諜謎蹤》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《叛諜謎蹤》必看一丨電影詳情
|《叛諜謎蹤》電影詳情
|名稱
|叛諜謎蹤 (Tip of the Iceberg)
|片種
|驚慄
|編劇
|—
|導演
|Kevin Ng
|主演
|Eugene Hsiang,Philippe Joly,Laura Williamson
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月11日, Thu (公映)
《叛諜謎蹤》必看二丨劇情簡介
中情局探員Mark收到同事在香港被刺殺的沉重消息後，他便展開了不懈的追捕，期望能得悉殺害她的兇手。但他的追捕行動使他漸漸步入危機，同時他手上的情報亦將他引導至一個地下神秘組織，由身分不明的”Blackjack”領導，他的勢力幾乎讓所有人都懼怕。隨著他深入調查，他發現威脅續漸靠近，一場刺激的追逐注定要開始，如果Mark想在有限時間內揭開真相，他必須接受與Blackjack的正面交鋒。
回到目錄
《叛諜謎蹤》必看三丨叛諜謎蹤影評
影評有待更新
回到目錄
《叛諜謎蹤》必看四丨電影預告
預告有待更新
《叛諜謎蹤》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《叛諜謎蹤》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有叛諜謎蹤彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《叛諜謎蹤》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看叛諜謎蹤上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：叛諜謎蹤電影劇照