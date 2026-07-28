史力加5影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！6.30上映
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史力加5影評｜《史力加5》於6.30在香港上映！東方新地為你整合《史力加5》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
史力加5影評｜入場前7大必看劇情
《史力加5》必看一丨電影詳情
《史力加5》必看二丨劇情簡介
《史力加5》必看三丨《史力加5》影評
《史力加5》必看四丨電影預告
《史力加5》必看五丨預告片段曝光
《史力加5》必看六丨電影彩蛋
《史力加5》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《史力加5》必看一丨電影詳情
|《史力加5》電影詳情
|名稱
|史力加5 (Shrek 5)
|片種
|動畫,冒險,喜劇,奇幻
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語
|上映
|2027年6月30日, Wed (公映)
《史力加5》必看二丨劇情簡介
睽違多年，綠色怪物史力加（麥克邁爾斯 飾）與費歐娜公主（卡梅隆迪亞茲 飾）一家人再度展開冒險。這次史力加與驢子（艾迪墨菲 飾）聯手，踏上充滿奇幻與混亂的大城市之旅，同時迎接他們三名子女的登場，包括女兒費莉西亞（贊達亞 飾）。在熟悉的童話世界中，歡樂、友情與家庭羈絆將再次交織，帶來全新爆笑與感動時刻。
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《史力加5》必看三丨史力加5影評
影評有待更新
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《史力加5》必看四丨電影預告
預告有待更新
《史力加5》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《史力加5》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有史力加5彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《史力加5》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看史力加5上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：史力加5電影劇照