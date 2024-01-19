味遊心窩

味遊心窩影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映

電影影評
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《味遊心窩》於1.25 在香港上映！《味遊心窩》由茱麗葉庇洛仙, 賓諾爾馬基梅主演，東方新地為你整合《味遊心窩》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《味遊心窩》7大入場前必看重點

《味遊心窩》重點一丨電影詳情
《味遊心窩》重點二丨劇情簡介
《味遊心窩》重點三丨味遊心窩影評
《味遊心窩》重點四丨電影預告
《味遊心窩》重點五丨預告片段曝光
《味遊心窩》重點六丨電影彩蛋
《味遊心窩》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《味遊心窩》重點一丨電影詳情

《味遊心窩》電影詳情
名稱 味遊心窩 (The Taste of Things)
片種 劇情,歷史,愛情
編劇
導演 陳英雄
主演 茱麗葉庇洛仙, 賓諾爾馬基梅
片長 2小時14分
級別 IIB 級
語言 法語 (中英文字幕)
上映 2024年1月25日, Thu (公映)
味遊心窩電影劇照
味遊心窩 （圖片來源：味遊心窩電影劇照）

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《味遊心窩》重點二丨劇情簡介

味遊心窩劇情講述飲食男女，人之大欲存焉！時為 1885 年，尤珍妮（Juliette Binoche 飾）、已為美食家多丹（Benoît Magimel 飾）擔任廚師 20 個年頭，彼此累積的知識與默契，造就出多道直教天下廚師嘖嘖稱奇的絕頂佳餚，令人猜疑當中可有用愛入饌？多丹深明尤珍妮早就知道他的心意，奈何對方愛他同時也更愛自由 – 為此，多丹決定破天荒為尤珍妮親自下廚，為求博得靈魂伴侶的歡心…
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《味遊心窩》重點三丨味遊心窩影評

影評有待更新
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《味遊心窩》重點四丨電影預告

味遊心窩預告講述由《青木瓜之味》《三輪車伕》《挪威的森林》著名導演陳英雄執導，聯同兩位法國影帝影后 — 《別問我是誰》《似是有緣人》茱麗葉庇洛仙及 《鋼琴教師》賓諾爾馬基梅傾力演出的最新作品《味遊心窩》The Pot-au-Feu / La Passion de Dodin Bouffant / The Taste of Things，於2023年康城影展放映後獲影評高度讚賞，並奪得「最佳導演」一獎，及後更擠進《奧斯卡》「最佳國際電影獎」15強！電影帶領觀眾走進七色五味的美食世界，一起嚐盡兩位主角當中的愛情甜苦之味。《味遊心窩》將於1月25日香港戲院上映。
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《味遊心窩》重點五丨預告片段曝光

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《味遊心窩》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有味遊心窩彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《味遊心窩》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：味遊心窩電影劇照

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