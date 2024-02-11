單身動物園影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.11 上映
《單身動物園》7大入場前必看重點
《單身動物園》重點一丨電影詳情
《單身動物園》重點二丨劇情簡介
《單身動物園》重點三丨單身動物園影評
《單身動物園》重點四丨電影預告
《單身動物園》重點五丨預告片段曝光
《單身動物園》重點六丨電影彩蛋
《單身動物園》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《單身動物園》重點一丨電影詳情
|《單身動物園》電影詳情
|名稱
|單身動物園 (The Lobster)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|尤格藍西莫
|主演
|哥連法路, 麗素慧絲
|片長
|1小時59分
|級別
|IIB 級
|語言
|法語 (中文字幕)
|上映
|2024年2月11日, Sun (重映)
2016年5月12日, Thu (公映)
《單身動物園》重點二丨劇情簡介
單身動物園劇情講述在近未來的反烏托邦社會中，單身男女會被關進城中酒店，規定他們在45天之內要找到另一半，否則將被變成一種動物，流放於森林之中。 大衛 (歌連法路 飾) 被妻子拋棄後變回單身男，於是被送到配對中心，在那裡他的個人財物被沒收，所有人吃的穿的都一樣。如果在45天內無法找到跟自己擁有共同特徵的異性作配對，就會被變成一種動物流放到森林。 大衛其貌不揚，肥胖內向，早已作好要變成動物的準備，甚至已想好要當一隻龍蝦，因為龍蝦既長壽，而且性能力還不會因衰老而退化。大衛在酒店內與瘸腿男 (賓韋沙 飾) 及口吃男 (尊列尼 飾) 因處境相同而成為好友，瘸腿男為了與一個常常流鼻血的女孩配對成功，打傷自己的鼻子假裝慣性流鼻血，成為三人之中最早配對成功的人。 為了不想被變成動物，大衛逃到森林中去，在那裡有很多逃亡的單身者藏匿，他們組織成判軍，有首領 (蕾雅絲端 飾) 領導，而判軍團體中最重要的規條就是嚴禁成員談戀愛，一經發現就將面臨殘酷的刑罰。大衛在森林中遇上同樣配對失敗的近視女 (麗素慧絲 飾)，二人找到對方的共通點並墜入愛河，但這件事被首領發現後，二人面臨最殘酷的懲罰…
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《單身動物園》重點三丨單身動物園影評
觀眾總評分：7.1/10影評有待更新
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《單身動物園》重點四丨電影預告
預告有待更新
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