夜汪汪 心慌慌

夜汪汪 心慌慌影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.4上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

夜汪汪 心慌慌影評｜《夜汪汪 心慌慌》於12.4在香港上映！東方新地為你整合《夜汪汪 心慌慌》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

夜汪汪 心慌慌影評｜入場前7大必看劇情

《夜汪汪 心慌慌》必看一丨電影詳情
《夜汪汪 心慌慌》必看二丨劇情簡介
《夜汪汪 心慌慌》必看三丨《夜汪汪 心慌慌》影評
《夜汪汪 心慌慌》必看四丨電影預告
《夜汪汪 心慌慌》必看五丨預告片段曝光
《夜汪汪 心慌慌》必看六丨電影彩蛋
《夜汪汪 心慌慌》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《夜汪汪 心慌慌》必看一丨電影詳情

《夜汪汪 心慌慌》電影詳情
名稱 夜汪汪 心慌慌 (Good Boy)
片種 恐怖,驚慄
編劇
導演
主演
片長 1小時13分
級別 IIA 級
語言
上映 2025年12月4日, Thu (公映)

回到目錄

夜汪汪 心慌慌
夜汪汪 心慌慌（圖片來源：夜汪汪 心慌慌電影劇照)

《夜汪汪 心慌慌》必看二丨劇情簡介

你有沒有想過，為什麼你的狗狗盯著空蕩蕩的角落，無緣無故地吠叫，或者拒絕進入地下室？
回到目錄

《夜汪汪 心慌慌》必看三丨夜汪汪 心慌慌影評

影評有待更新
回到目錄

《夜汪汪 心慌慌》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《夜汪汪 心慌慌》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《夜汪汪 心慌慌》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有夜汪汪 心慌慌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《夜汪汪 心慌慌》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看夜汪汪 心慌慌上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：夜汪汪 心慌慌電影劇照

熱門文章

 