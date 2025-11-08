好孩子影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.20上映
《好孩子》於11.20在香港上映！
好孩子影評｜入場前7大必看劇情
《好孩子》必看一丨電影詳情
《好孩子》必看二丨劇情簡介
《好孩子》必看三丨《好孩子》影評
《好孩子》必看四丨電影預告
《好孩子》必看五丨預告片段曝光
《好孩子》必看六丨電影彩蛋
《好孩子》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《好孩子》電影詳情
|名稱
|好孩子 (A Good Child)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|王國燊
|主演
|許瑞奇,洪慧芳
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話、英語 (中文字幕)
|上映
|2025年11月20日, Thu (公映)
變裝皇后家好自幼在保守家庭長大，與父母及兄長家強關係疏遠。在父親過世後，母親亦證實罹患失智症，眼見兄長獨力難支，家好無奈回家協助，卻喚起過去的傷痛。某晚，他穿變裝回家，母親驚慌失措欲報警，家好謊稱自己是她的女兒，竟蒙混過關。將錯就錯，他遂以女兒身份與母親修補關係，並在男友大衛的支持下，家好開始了一段與家庭重新連結、接納與自我發現之旅 —— 直到母親揭露一個顛覆所有的秘密……
影評有待更新
預告有待更新
預告有待更新
現時暫未有好孩子彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
立即查看好孩子上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：好孩子電影劇照