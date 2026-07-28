小蟲蟲大冒險影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！8.22上映
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小蟲蟲大冒險影評｜《小蟲蟲大冒險》於8.22在香港上映！東方新地為你整合《小蟲蟲大冒險》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
小蟲蟲大冒險影評｜入場前7大必看劇情
《小蟲蟲大冒險》必看一丨電影詳情
《小蟲蟲大冒險》必看二丨劇情簡介
《小蟲蟲大冒險》必看三丨《小蟲蟲大冒險》影評
《小蟲蟲大冒險》必看四丨電影預告
《小蟲蟲大冒險》必看五丨預告片段曝光
《小蟲蟲大冒險》必看六丨電影彩蛋
《小蟲蟲大冒險》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《小蟲蟲大冒險》必看一丨電影詳情
|《小蟲蟲大冒險》電影詳情
|名稱
|小蟲蟲大冒險 (A Mighty Adventure)
|片種
|—
|編劇
|袁建滔
|導演
|袁建滔
|主演
|—
|片長
|1小時17分
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2026年8月22日, Sat (公映)
《小蟲蟲大冒險》必看二丨劇情簡介
三隻居住在森林的小昆蟲——小草蜢、蝴蝶與小蜘蛛，陰錯陽差闖入繁華都市的水泥叢林。面對陌生環境的種種挑戰，它們各自發揮所長，互相扶持，穿梭於高樓大廈、水塔、下水道與日常街景之間，展開一場充滿驚險與童趣的冒險旅程，齊心尋找返回家鄉的道路。
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《小蟲蟲大冒險》必看三丨小蟲蟲大冒險影評
影評有待更新
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《小蟲蟲大冒險》必看四丨電影預告
小蟲蟲大冒險預告講述這部由香港導演袁建滔自編自導的3D動畫長片，結合實景拍攝技術，打造微觀視角下的都市冒險。影片匯集台灣、香港及馬來西亞團隊合作，製作過程注重真實感與童趣，入圍金馬獎最佳動畫片並榮獲最佳音效，展現香港動畫的新突破。
《小蟲蟲大冒險》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《小蟲蟲大冒險》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有小蟲蟲大冒險彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《小蟲蟲大冒險》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看小蟲蟲大冒險上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：小蟲蟲大冒險電影劇照