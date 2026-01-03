少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～

少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.15上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～影評｜《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》於1.15在香港上映！東方新地為你整合《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～影評｜入場前7大必看劇情

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看一丨電影詳情
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看二丨劇情簡介
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看三丨《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》影評
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看四丨電影預告
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看五丨預告片段曝光
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看六丨電影彩蛋
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看一丨電影詳情

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》電影詳情
名稱 少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～
片種 動畫
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2026年1月15日, Thu (公映)

回到目錄

少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～
少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～（圖片來源：少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～電影劇照)

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看二丨劇情簡介

各位準備好了嗎？這次不開戰車，改玩水！跟著大洗女子學園、聖葛羅莉安娜女子學院、桑德斯大學附屬高中、安齊奧高中和真理高中的少女們一起享受超～歡～樂的校園生活！泳池狂歡、美食大作戰、迷路探險，甚至連鐵浴桶都來湊熱鬧？！沒錯，就是你想到的這麼刺激！
回到目錄

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看三丨少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～影評

影評有待更新
回到目錄

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

回到目錄

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～電影劇照

熱門文章

 