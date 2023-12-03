崖上的波兒影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.3 上映
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《崖上的波兒》於12.3 在香港上映！《崖上的波兒》由山口智子, 天海祐希, 奈良柚莉, 土井洋輝主演，東方新地為你整合《崖上的波兒》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《崖上的波兒》7大入場前必看重點
《崖上的波兒》重點一丨電影詳情
《崖上的波兒》重點二丨劇情簡介
《崖上的波兒》重點三丨崖上的波兒影評
《崖上的波兒》重點四丨電影預告
《崖上的波兒》重點五丨預告片段曝光
《崖上的波兒》重點六丨電影彩蛋
《崖上的波兒》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《崖上的波兒》重點一丨電影詳情
|《崖上的波兒》電影詳情
|名稱
|崖上的波兒 (Ponyo on the Cliff By The Sea)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|宮崎駿
|主演
|山口智子, 天海祐希, 奈良柚莉, 土井洋輝
|片長
|1小時40分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年12月3日, Sun (重映)
2009年1月17日, Sat (公映)
《崖上的波兒》重點二丨劇情簡介
崖上的波兒劇情講述5歲的小男孩宗介與媽媽住在崖上的小屋，爸爸是一名船長所以甚少見面。有一天，一隻住在深海的人魚的小金魚偷偷離開她的家，乘著水母來到人類的世界，卻不慎卡在海洋垃圾裡的玻璃罐內，這時救了她的正是宗介。宗介把她取名為波兒，並決心要保護她。喜歡上宗介的波兒，開始想要變成人類。
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《崖上的波兒》重點三丨崖上的波兒影評
影評有待更新
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《崖上的波兒》重點四丨電影預告
崖上的波兒預告講述這個故事的靈感來自宮崎駿在瀨戶內海懸崖邊度假小屋休息的2個月裏想出來的，而男主角宗介則是根據宮崎駿的兒子宮崎吾朗小時候的性格為創作藍本。
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《崖上的波兒》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：崖上的波兒電影劇照