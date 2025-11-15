幸運是我影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.15上映
|《幸運是我》電影詳情
|名稱
|幸運是我 (Happiness)
|片種
|劇情
|編劇
|羅耀輝
|導演
|羅耀輝
|主演
|惠英紅,陳家樂,劉雅瑟,張繼聰,吳日言,吳業坤,林兆霞,周俊偉,車婉婉,郭穎兒
|片長
|1小時53分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2025年11月15日, Sat (重映)2016年9月8日, Thu (公映)
回憶的小確幸，不在腦海，只在身旁……有親不相親，無親卻相近。兩個互不相識的孤單人，卻在對方身上找到一絲溫暖。香港出世的阿旭（陳家樂飾），父母離異後跟媽媽回到廣州生活。十數年後，母親因病去世，阿旭隻身返到香港，希望尋回爸爸這位唯一親人。獨居女子芬姨（惠英紅飾），為人糊塗無記性，靠分租單位維生，機緣巧合下遇上阿旭，二人由同屋住關係，發展出一段仿如親人的關懷，各自溫暖對方的孤寂。阿旭最終找到爸爸，卻原來早已另組家庭，故對他極之冷漠。同一時間，芬姨無記性的情況愈來愈嚴重，經診斷下證實患上腦退化症。芬姨無兒無女，為免無故要負上照顧其起居的責任，阿旭決定漏夜離開……
幸運是我預告講述導演的話:《幸運是我》是一部關於溝通的電影。構思這個劇本，源於腦退化症，一個逐漸失去記憶及認知能力下降的病患，再延伸至溝通這命題。我在想如果人與人之間沒有了聯系，那又怎可以繼續表達我們的情感，傳遞我們想要表達的訊息？電影講述兩個迷失的人（芬姨與阿旭），一個不願與人溝通，一個則不善於與人溝通，透過二人的偶然相遇，從人海中找到了避風港，並慢慢培養出一種屬於他們獨有的溝通方式，建立一段比血緣更親的母子關係的溫情故事。人生總有低潮，如何走出困境，然後重新出發，這是我想要表達的。「曾嘗遍失意時 卻找到快樂匙」，希望這部電影能帶給大家更多正能量，帶著溫暖的心離開電影院。最後，我想把這部電影獻給所有正在照顧『腦退化症』病人的關顧者。羅耀輝《幸運是我》將於2016年上映
