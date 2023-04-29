情慾99月｜4.27 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《情慾99月》於4.27 在香港上映！Sundaykiss為你整合《情慾99月》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《情慾99月》電影詳情
|名稱
|情慾99月 (99 Moons)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|恩加斯文
|主演
|華倫天娜狄佩斯, 多文歷費曼
|片長
|1小時50分
|級別
|III 級
|語言
|德語 (中英文字幕)
|上映
|2023年4月27日, Thu (公映)
《情慾99月》丨劇情簡介
專門研究海嘯的 28 歲科學家碧娜，習慣與數據打交道多於人際關係，連性慾也緊握在她的控制之中。每段「一次性關係」都堅持匿名，性與愛完全分隔。33 歲的法蘭克在藥物的迷霧中過活，遊走在各種感情關係中，於同伴中被迫扮演着傳統男性角色。直至遇上碧娜，才得以撕開眼前一切假象，放肆享受被支配的快感。截然不同的兩人相遇，性與愛的欲望被徹底喚醒，就如兩個板塊激烈碰撞，一發不可收拾。最純粹的赤裸與自由，剪不斷的糾葛，掀起一場99個月的愛與慾望交纏。
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