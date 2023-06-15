情虐巴黎

情虐巴黎影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.15 上映

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《情虐巴黎》於6.15 在香港上映！《情虐巴黎》由茱麗葉庇洛仙, 雲遜連頓, 格力哥瓦哥連主演，東方新地為你整合《情虐巴黎》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《情虐巴黎》7大入場前必看重點

《情虐巴黎》重點一丨電影詳情
《情虐巴黎》重點二丨劇情簡介
《情虐巴黎》重點三丨情虐巴黎影評
《情虐巴黎》重點四丨電影預告
《情虐巴黎》重點五丨預告片段曝光
《情虐巴黎》重點六丨電影彩蛋
《情虐巴黎》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《情虐巴黎》重點一丨電影詳情

《情虐巴黎》電影詳情
名稱 情虐巴黎 (Both Sides of The Blade)
片種 愛情,驚慄
編劇
導演 克麗雅丹妮
主演 茱麗葉庇洛仙, 雲遜連頓, 格力哥瓦哥連
片長 1小時57分
級別 III 級
語言 法語 (中英文字幕)
上映 2023年6月15日, Thu (公映)
情虐巴黎電影劇照
情虐巴黎 （圖片來源：情虐巴黎電影劇照）

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《情虐巴黎》重點二丨劇情簡介

情虐巴黎劇情講述居於巴黎的莎拉與尚，相愛相依十年。直至寒冬某天，莎拉在街上重遇久未見面的舊情人兼尚的舊友法蘭斯，他更邀請尚一起重操管理欖球隊事業。突然現身的第三人，攪亂莎拉與尚鶼鰈情深的生活。熟悉的舊愛，陌生的情感，進退兩難的莎拉在兩人之間不斷拉鋸，在愛與慾望的刀鋒上徘徊。
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《情虐巴黎》重點三丨情虐巴黎影評

觀眾總評分：6.1/10影評有待更新
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《情虐巴黎》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《情虐巴黎》重點五丨預告片段曝光


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《情虐巴黎》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有電影名彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！

《情虐巴黎》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《情虐巴黎》劇情大綱是什麼？

《情虐巴黎》描述居於巴黎的莎拉與尚，相愛相依十…詳情請看

《情虐巴黎》演員角色包括誰？

《情虐巴黎》演員角色包括茱麗葉庇洛仙, 雲…詳情請看

圖片來源：情虐巴黎電影劇照

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