戀戀奇楠小館

戀戀奇楠小館影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.15上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

戀戀奇楠小館影評｜《戀戀奇楠小館》於3.15在香港上映！東方新地為你整合《戀戀奇楠小館》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

戀戀奇楠小館影評｜入場前7大必看劇情

《戀戀奇楠小館》必看一丨電影詳情
《戀戀奇楠小館》必看二丨劇情簡介
《戀戀奇楠小館》必看三丨《戀戀奇楠小館》影評
《戀戀奇楠小館》必看四丨電影預告
《戀戀奇楠小館》必看五丨預告片段曝光
《戀戀奇楠小館》必看六丨電影彩蛋
《戀戀奇楠小館》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《戀戀奇楠小館》必看一丨電影詳情

《戀戀奇楠小館》電影詳情
名稱 戀戀奇楠小館 (Ky Nam Inn)
片種 劇情,愛情
編劇
導演 黎翁勒
主演 連炳發,杜氏海燕
片長 2小時20分
級別 待定
語言 越南語 (中英文字幕)
上映 2026年3月15日, Sun (公映)

回到目錄

戀戀奇楠小館
戀戀奇楠小館（圖片來源：戀戀奇楠小館電影劇照)

《戀戀奇楠小館》必看二丨劇情簡介

八十年代的越南，年輕有為的譯者被委派到正處於革新開放初期的西貢，重新翻譯著名小說《小王子》。他初抵合居旅館之際，卻被拒之門外，幸得隔壁經營小餐館的女子出手相助。這場偶然，悄悄牽起了兩人之間微妙的緣份。導演黎翁勒運用35mm菲林飽滿的色彩，細膩刻畫小社區眾目睽睽之下蔓延的禁忌愛情，含蓄克制映射越南社會尚未癒合的集體傷痕。正如那難以翻譯的句子，兩人之間的情感亦無法用言語表達，只能在革新與傳統並存的縫隙中，靜靜流淌。
回到目錄

《戀戀奇楠小館》必看三丨戀戀奇楠小館影評

影評有待更新
回到目錄

《戀戀奇楠小館》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《戀戀奇楠小館》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《戀戀奇楠小館》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有戀戀奇楠小館彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《戀戀奇楠小館》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看戀戀奇楠小館上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：戀戀奇楠小館電影劇照

熱門文章

 