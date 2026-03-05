戀戀奇楠小館影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.15上映
廣告
戀戀奇楠小館影評｜《戀戀奇楠小館》於3.15在香港上映！東方新地為你整合《戀戀奇楠小館》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
戀戀奇楠小館影評｜入場前7大必看劇情
《戀戀奇楠小館》必看一丨電影詳情
《戀戀奇楠小館》必看二丨劇情簡介
《戀戀奇楠小館》必看三丨《戀戀奇楠小館》影評
《戀戀奇楠小館》必看四丨電影預告
《戀戀奇楠小館》必看五丨預告片段曝光
《戀戀奇楠小館》必看六丨電影彩蛋
《戀戀奇楠小館》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《戀戀奇楠小館》必看一丨電影詳情
|《戀戀奇楠小館》電影詳情
|名稱
|戀戀奇楠小館 (Ky Nam Inn)
|片種
|劇情,愛情
|編劇
|—
|導演
|黎翁勒
|主演
|連炳發,杜氏海燕
|片長
|2小時20分
|級別
|待定
|語言
|越南語 (中英文字幕)
|上映
|2026年3月15日, Sun (公映)
《戀戀奇楠小館》必看二丨劇情簡介
八十年代的越南，年輕有為的譯者被委派到正處於革新開放初期的西貢，重新翻譯著名小說《小王子》。他初抵合居旅館之際，卻被拒之門外，幸得隔壁經營小餐館的女子出手相助。這場偶然，悄悄牽起了兩人之間微妙的緣份。導演黎翁勒運用35mm菲林飽滿的色彩，細膩刻畫小社區眾目睽睽之下蔓延的禁忌愛情，含蓄克制映射越南社會尚未癒合的集體傷痕。正如那難以翻譯的句子，兩人之間的情感亦無法用言語表達，只能在革新與傳統並存的縫隙中，靜靜流淌。
回到目錄
《戀戀奇楠小館》必看三丨戀戀奇楠小館影評
影評有待更新
回到目錄
《戀戀奇楠小館》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《戀戀奇楠小館》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《戀戀奇楠小館》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有戀戀奇楠小館彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《戀戀奇楠小館》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看戀戀奇楠小館上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：戀戀奇楠小館電影劇照