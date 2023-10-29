我的幸福婚約影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.12 上映
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《我的幸福婚約》於11.12 在香港上映！《我的幸福婚約》由目黑蓮, 今田美櫻, 高橋努主演，東方新地為你整合《我的幸福婚約》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《我的幸福婚約》7大入場前必看重點
《我的幸福婚約》重點一丨電影詳情
《我的幸福婚約》重點二丨劇情簡介
《我的幸福婚約》重點三丨我的幸福婚約影評
《我的幸福婚約》重點四丨電影預告
《我的幸福婚約》重點五丨預告片段曝光
《我的幸福婚約》重點六丨電影彩蛋
《我的幸福婚約》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《我的幸福婚約》重點一丨電影詳情
|《我的幸福婚約》電影詳情
|名稱
|我的幸福婚約 (As Long As We Both Shall Live)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|塚原亞由子
|主演
|目黑蓮, 今田美櫻, 高橋努
|片長
|1小時54分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月12日, Sun (公映)
《我的幸福婚約》重點二丨劇情簡介
我的幸福婚約劇情講述在虛構時空的近代日本，生於異能世家的齋森美世卻天生沒有異能，自小在家中過著被繼母和妹妹虐待奴役的悲慘生活。某日突然被許配給冷酷無情但才能超卓的異能部隊隊長久堂清霞，原本這場政治聯姻不被看好，不料清霞竟被美世打動，漸漸對其打開心扉，但此時另有陰謀的幕後黑手早已蠢蠢欲動⋯⋯今田美櫻飾演日本版灰姑娘，與新生代偶像目黑蓮共譜大正奇幻浪漫戀曲，電視劇最佳導演塚原亞由子轉投電影的第二部作品，將原著中的和洋混搭美學還原得恰到好處。
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《我的幸福婚約》重點三丨我的幸福婚約影評
影評有待更新
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《我的幸福婚約》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《我的幸福婚約》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《我的幸福婚約》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有我的幸福婚約彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《我的幸福婚約》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：我的幸福婚約電影劇照