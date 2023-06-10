新世紀福音戰士新劇場版：破｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.10 上映
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《新世紀福音戰士新劇場版：破》於6.10 在香港上映！《新世紀福音戰士新劇場版：破》由配音: 緒方惠美, 三石琴乃, 宮村優子, 立木文彥, 山口由里子, 優希比呂主演，東方新地為你整合《新世紀福音戰士新劇場版：破》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《新世紀福音戰士新劇場版：破》5大入場前必看重點
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點一丨電影詳情
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點二丨劇情簡介
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點三丨影評
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點四丨預告
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點一丨電影詳情
|《新世紀福音戰士新劇場版：破》電影詳情
|名稱
|新世紀福音戰士新劇場版：破 (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|摩砂雪, 鶴捲和哉, 庵野秀明
|主演
|配音: 緒方惠美, 三石琴乃, 宮村優子, 立木文彥, 山口由里子, 優希比呂
|片長
|1小時52分
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月10日, Sat (重映)
2009年6月27日, Sat (公映)
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點二丨劇情簡介
真嗣和葛城美里遭遇了第七使徒的攻擊，關鍵時刻2號機勢如破竹挫敗對手，真嗣也由此結識了2號機的 操縱者式波·明日香·蘭格蕾。與沈默寡言的綾波音不同，明日香自信張揚，甚至有些自大，在和真嗣相處的日子裡，彼此鬧出不少的笑話。他們三人分別駕駛著零號機，初號機和2號機，抵抗了第八使徒猛烈的攻擊，在這一過程中，淡淡的情愫悄然在這三個青年男女的心中萌生。不久後，第九，十使徒相繼降臨，真嗣他們面臨著生與死的殘酷考驗……
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《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點三丨影評
觀眾總評分：8/10影評有待更新
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《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點四丨預告
預告有待更新回到目錄
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：新世紀福音戰士新劇場版：破電影劇照