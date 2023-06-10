新世紀福音戰士新劇場版：破

新世紀福音戰士新劇場版：破｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.10 上映

電影影評
東方新地

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《新世紀福音戰士新劇場版：破》於6.10 在香港上映！《新世紀福音戰士新劇場版：破》由配音: 緒方惠美, 三石琴乃, 宮村優子, 立木文彥, 山口由里子, 優希比呂主演，東方新地為你整合《新世紀福音戰士新劇場版：破》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《新世紀福音戰士新劇場版：破》5大入場前必看重點

《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點一丨電影詳情
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點二丨劇情簡介
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點三丨影評
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點四丨預告
《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點一丨電影詳情

《新世紀福音戰士新劇場版：破》電影詳情
名稱 新世紀福音戰士新劇場版：破 (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance)
片種 動畫
編劇
導演 摩砂雪, 鶴捲和哉, 庵野秀明
主演 配音: 緒方惠美, 三石琴乃, 宮村優子, 立木文彥, 山口由里子, 優希比呂
片長 1小時52分
級別 IIB 級
語言 日語 (中文字幕)
上映 2023年6月10日, Sat (重映)
2009年6月27日, Sat (公映)
新世紀福音戰士新劇場版：破電影劇照
新世紀福音戰士新劇場版：破 （圖片來源：新世紀福音戰士新劇場版：破電影劇照）

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《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點二丨劇情簡介

真嗣和葛城美里遭遇了第七使徒的攻擊，關鍵時刻2號機勢如破竹挫敗對手，真嗣也由此結識了2號機的 操縱者式波·明日香·蘭格蕾。與沈默寡言的綾波音不同，明日香自信張揚，甚至有些自大，在和真嗣相處的日子裡，彼此鬧出不少的笑話。他們三人分別駕駛著零號機，初號機和2號機，抵抗了第八使徒猛烈的攻擊，在這一過程中，淡淡的情愫悄然在這三個青年男女的心中萌生。不久後，第九，十使徒相繼降臨，真嗣他們面臨著生與死的殘酷考驗……
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《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點三丨影評

觀眾總評分：8/10影評有待更新
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《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點四丨預告

預告有待更新回到目錄

《新世紀福音戰士新劇場版：破》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：新世紀福音戰士新劇場版：破電影劇照

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