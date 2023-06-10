新世紀福音戰士新劇場版：破｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.10 上映

《新世紀福音戰士新劇場版：破》於6.10 在香港上映！《新世紀福音戰士新劇場版：破》由配音: 緒方惠美, 三石琴乃, 宮村優子, 立木文彥, 山口由里子, 優希比呂主演，東方新地為你整合《新世紀福音戰士新劇場版：破》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。