新世紀福音戰士新劇場版：終影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.23 上映
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《新世紀福音戰士新劇場版：終》於9.23 在香港上映！東方新地為你整合《新世紀福音戰士新劇場版：終》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《新世紀福音戰士新劇場版：終》7大入場前必看重點
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點一丨電影詳情
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點二丨劇情簡介
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點三丨新世紀福音戰士新劇場版：終影評
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點四丨電影預告
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點五丨預告片段曝光
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點六丨電影彩蛋
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點一丨電影詳情
|《新世紀福音戰士新劇場版：終》電影詳情
|名稱
|新世紀福音戰士新劇場版：終 (Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|庵野秀明, 鶴卷和哉, 中山勝一, 前田真宏
|主演
|—
|片長
|2小時35分
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月23日, Sat (重映)
2022年8月18日, Thu (公映)
《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點二丨劇情簡介
新世紀福音戰士新劇場版：終劇情講述美里以及她的反NERV組織WILLE來到巴黎，這裡被核心染成紅色，AAA Wunder奇跡號的船員降落在安全塔上，他們只有720秒能修復這個城市。NERV的福音戰士群出現時，真希波的EVA改8號機進行攔截。與此同時，真嗣、明日香和麗在日本的土地上徘徊。
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《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點三丨新世紀福音戰士新劇場版：終影評
觀眾總評分：8/10影評有待更新
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《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《新世紀福音戰士新劇場版：終》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：新世紀福音戰士新劇場版：終電影劇照