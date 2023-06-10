新世紀福音戰士新劇場版：Q｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.10 上映

《新世紀福音戰士新劇場版：Q》於6.10 在香港上映！《新世紀福音戰士新劇場版：Q》由配音: 林原惠美, 緒方惠美, 宮村優子, 石田彰, 三石琴乃, 山寺宏一主演，東方新地為你整合《新世紀福音戰士新劇場版：Q》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。