新世紀福音戰士新劇場版：Q｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.10 上映
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《新世紀福音戰士新劇場版：Q》於6.10 在香港上映！《新世紀福音戰士新劇場版：Q》由配音: 林原惠美, 緒方惠美, 宮村優子, 石田彰, 三石琴乃, 山寺宏一主演，東方新地為你整合《新世紀福音戰士新劇場版：Q》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》5大入場前必看重點
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點一丨電影詳情
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點二丨劇情簡介
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點三丨影評
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點四丨預告
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點一丨電影詳情
|《新世紀福音戰士新劇場版：Q》電影詳情
|名稱
|新世紀福音戰士新劇場版：Q (Evangelion: 3.0 Quickening)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|摩砂雪, 庵野秀明, 鶴捲和哉, 前田真宏
|主演
|配音: 林原惠美, 緒方惠美, 宮村優子, 石田彰, 三石琴乃, 山寺宏一
|片長
|1小時35分
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月10日, Sat (重映)
2013年4月24日, Wed (公映)
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點二丨劇情簡介
14年前，初號機疑似神化第一形態的覺醒帶來近三衝擊，使世界發生前所未有的巨變。在此之後，葛城美里（三石琴乃配音）等NERV舊部出走，成立了反抗seele和NERV的 Wille.Wille授命明日香和真裡（坂本真性配音）奪回被封印在衛星軌道上的初號機和碇真嗣（緒方惠美配音），但絕對禁止真嗣登上初號機 。感受到周遭的敵意，懵懂的真嗣跟隨綾波音（林原惠美配音）登上突然入侵的九號機，返回了千瘡百孔的NERV總部。在這裡，他意外重逢朝思夜想的綾波， 還從父親那裡得知自己將和美少年渚호（共同駕駛十三號機）。長看14年的空白，期間滄桑巨變和情感糾葛讓真嗣不知所措。薰為他揭開了種種難以置信的真相……
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《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點三丨影評
觀眾總評分：7/10影評有待更新
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《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點四丨預告
預告有待更新回到目錄
《新世紀福音戰士新劇場版：Q》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：新世紀福音戰士新劇場版：Q電影劇照