新．超人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.24 上映

《新．超人》於9.24 在香港上映！《新．超人》由齋藤工, 長澤雅美, 有岡大貴, 早見朱莉, 田中哲司, 西島秀俊, 山本耕史, 岩松了主演，東方新地為你整合《新．超人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。