新．超人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.24 上映
《新．超人》7大入場前必看重點
《新．超人》重點一丨電影詳情
《新．超人》重點二丨劇情簡介
《新．超人》重點三丨新．超人影評
《新．超人》重點四丨電影預告
《新．超人》重點五丨預告片段曝光
《新．超人》重點六丨電影彩蛋
《新．超人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《新．超人》重點一丨電影詳情
|《新．超人》電影詳情
|名稱
|新．超人 (Shin Ultraman)
|片種
|科幻,動作,英雄
|編劇
|庵野秀明
|導演
|樋口真嗣
|主演
|齋藤工, 長澤雅美, 有岡大貴, 早見朱莉, 田中哲司, 西島秀俊, 山本耕史, 岩松了
|片長
|1小時53分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月24日, Sun (重映)
2022年10月13日, Thu (公映)
《新．超人》重點二丨劇情簡介
新．超人劇情講述巨大不明生物「禍威獸」相繼在日本出現，一般兵器完全沒有作用，無計可施的日本政府集合對付禍威獸的專家，成立俗稱「禍特對」的「禍威獸特設對策室專從組」。由組長‧田村君男（西島秀俊 飾）領軍，帶領作戰策劃負責人‧神永新二（齋藤工 飾）、非粒子物理學者‧滝明久（有岡大貴 飾）、泛用生物學者‧船緣由美（早見朱莉 飾），負責任務。在禍威獸來襲的陰霾下，一個銀色巨人突然穿越大氣層到來。為了應付此特殊狀況，分析官‧淺見弘子（長澤正美 飾）被指派至禍特對，並與神永成為拍檔。而在淺見的報告上，她寫著：「超人（暫稱），身分不明」…
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《新．超人》重點三丨新．超人影評
觀眾總評分：6.5/10
超人經典之作啦 有電影幾好囉 加埋有4D 張凳互動睇得開心 整呢套超人 都算好
★★★★★★★★★★10/10
情懷一定加分，整體都唔差啦，歌好好聽
★★★★★★★★☆☆8/10
明顯係用EVA嘅手法去拍超人。另外呢套嘢根本係要大家做功課，要知道「超人」嘅概念究竟係乜嘢，特攝又係乜嘢。唔係嘅話，你入場睇肯定悶死。 錯嘅唔係套電影，而係你根本唔明嗰導演同日本特攝電影嘅歷史。唔明都唔緊要嘅，因為都唔係拍畀香港人睇嘅
★★★★★★★☆☆☆7/10
多致敬原著位，將美國駐軍、外星人陰謀論等議題提出來，但就真係流於提出黎，就咁串聯埋變套戲，以致劇情欠奉。 寧願佢一套超級英雄用劇情專注討論一個議題。
★★★★★★☆☆☆☆6/10
悶到嘔泡。 好處就係可以包場，因為完全冇人睇
★★☆☆☆☆☆☆☆☆2/10